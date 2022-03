V pondělí Rusové ostřelovali Charkov. „Střílí se docela dost. Dokonce jsou obavy z leteckého bombardování. Vypadá to, že město se silně brání. Když jsme natáčeli ve škole, leželi tam mrtví vojáci, to nebylo příjemné. Nejtěžším dnem zatím pro mě byla neděle, kdy platil zákaz vycházení. Zůstali jsme zavření na hotelu a slyšeli střelbu vojáků přímo v naší ulici,“ uvedl.

POSTUP BOJŮ: Opusťte město, vyzvali Rusové obyvatele obklíčeného Mariupolu

Jako válečný kameraman si už tři dny pokládá stejnou otázku: Kde je hranice jeho poslání? Pokud by se přiblížil přímo k nějaké přestřelce, v jakém momentu by opustil režim natáčení a skryl se? „To člověk neví, dokud taková situace nenastane. Je tam adrenalin, máte nějaké ego. Ale v tuto chvíli to beru tak, že musím dostat do bezpečí i Darju,“ přemítal muž z Prahy.

Všímá si, že psychika místních je po několika extrémně náročných dnech ponurá. „Napětí se dá krájet. Lidé sledují zprávy. Informace se různí. Měl být zasažen vodojem, voda ale zatím teče. Když jsme natáčeli u obchodu, bylo cítit, že prodejce se obává otevřít, aby dav nevyraboval regály,“ popsal kameraman.

Místní ale reportérskou dvojici přijali vřele. U obyvatel Charkova mají důvěru. Navzájem si pomáhají. „Darovali nám i naftu, za kterou se tady aktuálně platí cigaretami. Lidé chápou naši práci, chtějí, abychom jako oni vydrželi. A informovali svět o dění v obleženém městě, potvrzovali videa kolující po internetu. Dneska může být reportérem každý, kdo má mobil. Ale my jsme ten další zdroj – ověření, potvrzení pravdy,“ vysvětlil Schürger.

Zdůrazňuje, že nechtějí vytvářet obraz reportérky krčící se s mikrofonem u zdi a střílejících vojáků na pozadí. „O tom to není, jsme tady od toho, abychom potvrdili důležité informace. To je naše poslání.“

Dcera je statečná

Nejvíce podle něj nyní v Charkově chybí palivo, vázne i zásobování potravinami. „Údajně jsou, ale řidiči dodávek a kamionů mají obavy převážet zboží z velkých skladů do obchodů. Elektřina zatím funguje, jakžtakž i mobilní sítě, snad to vydrží, abychom mohli dál pracovat,“ doufá.

Ve válečném konfliktu není Schürger žádným zelenáčem. Pracoval v Sýrii, s kolegyní pak zažili vypjaté situace třeba v Kurdistánu. „Bezpečnost je na prvním místě. A nyní je nejbezpečněji v centru Charkova,“ pověděl v pondělí večer. Musí na sebe dávat pozor i s ohledem na jeho dceru. „Je statečná. Zdědila asi některé mé vlastnosti. Máme to spolu vyřešené, ví, jaký smysl moje práce má,“ usmál se.

Kruté zprávy z Ukrajiny: Umírají děti, šokoval útok na nemocnici i vražda dívky

Při invazi doposud, možná překvapivě, dobře spal. Hned to vysvětlil. „Bývá to tak, že po takovém vypjetí tělo úplně vypne. Nicméně jsme opatrní, možná jsou před námi rozhodující hodiny, na noc jsme si v hotelu rozdělili hlídky. Případně se skryjeme do sklepa,“ zmínil.

Schürger spolu s Stomatovou jsou na Ukrajině čtrnáct dní, mířili na východ, do Doněcké a Luhanské oblasti. Invaze je však „uvěznila“ v Charkově.