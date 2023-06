Očekávaná ukrajinská protiofenziva patří podle analytiků k vůbec nejméně odhadnutelným vojenským operacím. Nikdo si netroufá říct, kdy Ukrajina nakonec udeří, kudy povede hlavní útok, ani jaký může přinést výsledek. Její začátek prozatím ohlásilo jen ruské ministerstvo obrany, které se pochlubilo, že Ukrajince zastavilo. Kyjev to ale odmítl.

Ukrajinští vojáci v zákopech v Donbasu v prvních měsících války | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Obránci Ukrajiny dávají opakovaně najevo, že za sebe nechávají mluvit hlavně činy. V případě dlouho očekávané protiofenzivy se omezují na sdělení, že jsou připraveni, že začne a že to nakonec všichni poznají.

Ukrajinci v první linii? Lidé řvou bolestí a vy se nesmíte pohnout, říká ženista

Ministerstvo obrany naposledy v neděli zveřejnilo video s vojáky kladoucími si prst na ústa. „Plány milují ticho,“ znělo sdělení klipu, který díky zásahu hackerů odvysílaly i kabelové televize na okupovaném Krymu.

Rusové tvrdí, že Ukrajina v neděli zahájila rozsáhlou ofenzivu na jihu Doněcké oblasti, do které nasadila šest mechanizovaných a dva tankové prapory, informuje BBC. Ukrajinci se měli pokusit prolomit ruskou obranu v místech, která považují za nejzranitelnější, ale „svých cílů nedosáhli, nebyli úspěšní.“ Moskva tvrdí, že Ukrajina ztratila 250 vojáků a 16 tanků. Britská veřejnoprávní stanice poukazuje, že zprávu nelze ji nezávisle ověřit a není vůbec jasné, zda šlo o hlavní úder. Kyjev navíc zahájení ofenzivy popřel.

Možných cílů není mnoho

Britský The Daily Telegraph v obsáhlé analýze poukazuje, že míst pro velký útok není na tisíc kilometrů dlouhé frontě na jihu a východě Ukrajiny příliš mnoho. Západní frontová linie se nyní táhne podél dolního toku Dněpru. Ten je místy i několik kilometrů široký a rychlý obrněný úder přes něj prakticky nelze vést.

Problematická je podle listu také východní fronta padesát kilometrů jižně od Doněcku. Za ní leží hranice Ruska, kde se Ukrajinci, na rozdíl od Rusů, musí zastavit. Údajný ukrajinský úder, o kterém Rusové v neděli tvrdili, že ho zastavili, měl jít právě proti této části fronty.

Ukrajina zahájila ofenzivu, ale neuspěla, tvrdí Moskva. Je to lež, zní z Kyjeva

„Ukrajinský útok víceméně musí přijít někde mezi Záporožím a Doněckem, směrem k takzvanému pevninskému mostu, kde v případě průniku ukrajinské tanky po necelých sto kilometrech dojedou ke břehu Azovského moře. Pokud by se jim to podařilo, odřízli by celou západní část invazních sil téměř od veškeré podpory. Vyjma té, která přichází přes Kerčský most z Krymu,“ píše The Daily Telegraph.

Dodává, že ukrajinský úspěch by změnil celý vývoj války. „Potíž je, že i Rusové dokážou číst mapu a příslušný úsek fronty je široký sotva 150 kilometrů. Satelitní snímky ukazují, že zde vybudovali několik masivních linií opevnění a je zřejmé, že tam bude obrovské soustředění jejich jednotek a dělostřelectva,“ doplňuje list.

Ukrajina je připravena na protiofenzivu. Začít může kdykoliv, řekl Danilov

Analytik Mark Galeotti pro londýnské Timesy napsal, že lidé pracující s otevřenými zdroji, i vysocí činitelé vybavení množstvím zpravodajských dat, zůstávají v nejistotě. Ukrajina dostala západní techniku, desítky tisíc vojáků prošly rychlým výcvikem v zemích NATO. „Dosud prokázala zápal a rozhodnost, stejně jako mimořádnou ochotu k inovacím. Teď ji ovšem čeká zkouška schopnosti vést nový druh války,“ upozornil.

Největší neznámá

Na druhé straně je podle něj největší neznámou morálka. „V ruských řadách zůstávají tvrdé, ukázněné elementy, včetně žoldnéřské skupiny Wagner. Jsou ovšem ve značné menšině. Rusové sice mají možná až 200 tisíc vojáků, jsou to ale především nedostatečně vycvičení a nadšení mobilizovaní záložáci nebo odvedenci z Donbasu,“ vysvětlil.