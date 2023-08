Ukrajinská protiofenziva na východě země pokračuje a jedním z cílů je znovudobytí Bachmutu. K tomu pomáhá i elitní jednotka odstřelovačů přezdívaná Přízraky Bachmutu. Redaktoři britské BBC s obávaným týmem pracujícím v anonymitě strávili den, a přinesli vhled do toho, jak tito vojáci operují během nočních misí.

Ukrajinský snajpr při výcviku v Záporoží. Ilustrační foto | Foto: ČTK/Ukrinform/Dmytro Smolyenko

Zatímco vojáci v Bachmutu vedou tvrdé boje, na jeho okraji je základna ukrajinské elitní skupiny, která rozsévá strach a jistou smrt. Lidé jejím členům přezdívají Duchové Bachmutu. „Začali nás tak nazývat poté, co jsme sem vnesli hrůzu,“ odpovídá na dotaz BBC velitel přezdívaný Ghost (česky Přízrak či Duch).

Dvacetičlenná jednotka v oblasti operuje již šest měsíců a jejím úkolem jsou eliminace vysoce hodnotných cílů. „Máme potvrzených 524 zásahů. Je to pravda, sedmdesát šest z nich je mých,“ svěřuje se Ghost. Dodává, že každý výstřel se elektronicky zaznamenává.

„Nezabíjíme lidi, ale ničíme nepřítele,“ povídá střelec s přezdívkou Kuzja. Zároveň zdůrazňuje, že to však není nic, na co by mohli být hrdí.

Ukrajinský snajpr v Bachmutu eliminoval ruské vojáky:

Na misi

S blížícím se soumrakem se britští novináři spolu se střelcem, jeho pozorovatelem a řidičem Kuschem vydávají na misi poblíž frontové linie. „Pokaždé je to nebezpečné. Samozřejmě, že mám strach, jen blázen by neměl,“ sděluje Kuzja zatímco si kontroluje svou pušku americké výroby Barrett. Kusch přitakává, že část trasy je navíc vždy pod palbou Rusů.

Takto vypadají boje o Bachmut:

Po cestě se ozývá dunění, a na tmavé obloze lze vidět záblesky. Tým projíždí kolem půltuctu vraků ukrajinských bojových vozidel a minových polí. Za zhruba dvacet minut se Humvee (vojenský vůz - pozn. redakce) zastaví u rozbořeného domu, a dvoučlenný tým odstřelovačů se vydává směrem k stromořadí, kde mizí ve tmě.

Reportéři spolu s řidičem se rychle vracejí na základnu, přitom poblíž nich dopadá granát a střepina protrhává zadní pneumatiku. Návrat se jim však daří. Uvnitř tábora velitel čeká u vysílačky na informace od svých spolubojovníků.

O sedm hodin později je čas na extrakci. Jakmile se snajpři vrátí, Kuzja povídá: „Jeden výstřel, jeden smrtelný zásah.“ Později BBC ukazuje video pořízené dalekohledem. Cílem byl ruský kulometčík střílející na ukrajinské vojáky.

Strach v srdcích nepřátel

Členové týmu jsou rádi, že se v pořádku vrátili. Během půl roku totiž bylo několik příslušníků skupiny zraněno, včetně velitele. Nikdo však nebyl zabit. „Každá mise může být poslední,“ upozorňuje Ghost.

Dle něj snajpři dělají ušlechtilý skutek. Ví, že jeden malý tým válku na Ukrajině nevyhraje, ale věří, že jejich činy mají nějaký dopad.

Podle Kusche má existence týmu hlavně psychologický účinek na ruské okupanty. „Lovíme jednoho Rusa po druhém, aniž by nás bylo vidět nebo slyšet,“ vysvětluje.

Bachmut je už dlouho centrem bojů. Nyní se Rusové snaží zastavit protiofenzívu Ukrajinců, těm se však dle tamního ministerstva obrany podařilo v průběhu týdne osvobodit další dva kilometry čtvereční území, celkově již 37 kilometrů čtverečních.