Někteří ukrajinští vojáci brání svou zemi ve válce proti Rusku už déle než dva roky. Jsou často vyčerpaní, ale obávají se, že přísun zelenáčů do zákopů by znamenal ztráty. Ukrajinská vláda pracuje na získání nových odvedenců.

Ukrajinští dělostřelci na východní frontě. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Kdyby nad hlavou co chvíli nehvízdaly ruské dělostřelecké granáty, zdál by se lesík kdesi v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny jako docela idylické místo. Právě tam se nedávno vypravili reportéři britské BBC zjišťovat, jak se vede vojákům 21. samostatné mechanizované brigády.

Velitel oddílu je na své muže hrdý. „Moji muži bojují už tak dlouho, že jsou z nich profesionálové. Vědí, že každé vozidlo je jako žena, vždycky svá se svými náladami a zvláštnostmi,“ řekl zpravodajům britské veřejnoprávní stanice důstojník vystupující pod volacím znakem Chyž.

Talent se podle reportérů vojákům hodí, protože obsluhují náklaďáky ze sedmdesátých let, které přepravují novější mobilní raketomety se systémem navádění na bázi GPS. Než ovšem dorazí nové dodávky z nedávno schválené americké pomoci, musí Chyžovi muži municí šetřit.

Místo toho, jako každý pěšák v každé válce, kopou nové zákopy a kryty. Rusové totiž pomalu postupují a zatím mají převahu v palebné i lidské síle. Mnozí z vojáků jsou od začátku ruské invaze před dvěma lety v únoru prakticky stále v poli. Mezi nimi i radista Olexandr. S rotací jednotek to podle něj není jednoduché. „Pokud půjdeme domů, nezkušení vojáci možná linii proti Rusům udrží, ale spousta jich umře,“ poukázal veterán. Alespoň na kameru slyšeli britští reportéři od vojáků to samé, co říkají nejvyšší představitelé země. Totiž že jsou odhodlaní vydržet, dokud to bude nutné.

Ukrajina získala od USA kladivo na Rusy: Co vše dokáží taktické střely ATACMS

Kyjevský parlament už schválil dlouho odkládané změny v odvodech od snížení věku po omezení oprávněných důvodů vycestovat ze země pro muže podléhající branné povinnosti. Poslankyně Inna Sovsunová BBC vysvětlila, proč si myslí, že armáda by měla víc mužů odvádět i střídat. „Některé vysoce vycvičené vojáky nelze vyměnit, ale co s těmi v zákopech, co když válka potrvá deset let? Výcvik posil sice zabere čas, ale nemůžeme se pořád tvářit, že budeme spoléhat na ty, kdo bojují od prvního dne,“ řekla poslankyně.

Zdroj: Youtube

Lepší smrt, než zajetí od Rusů

Deník Washington Post zaznamenal, že poslední kroky vlády vyvolaly mezi Ukrajinci ve světě rozporné reakce. Například 42letý Olexandr, který už od doby před válkou žije v Rakousku, se kvůli hrozbě odepření konzulárních služeb zlobí. „Všichni máme pocit, jako by se nám propadla půda pod nohama, že nám vláda vzkazuje, ať táhneme k čertu. Já se nebojím umřít. Ale ano, mám strach, že padnu do zajetí a Rusové mě budou mučit,“ řekl muž americkému listu.

V šátku a s hůlkou unikala 98letá Ukrajinka Rusům. Ušla deset kilometrů

35letý Savelii žijící v Londýně byl zdrženlivější. „Není fér, že na Ukrajině musí muži žít tak, jak teď žijí, zatímco ti v zahraničí si užívají - dá se říct - výsad. Není to ale černobílé. I na Ukrajině jsou lidé, kteří se tváří, že žádná válka není a venku jsou lidé, kteří denně pracují na podpoře Ukrajiny,“ uvažoval Ukrajinec.

Dva roky války na Ukrajině přináší mnoho pozoruhodných svědectví. Například příběh téměř stoleté ženy na útěku před okupanty nebo svědectví obránce Azovstalu v Mariupolu, který unikl ruskému zajetí. Deník přinesl také výpovědi vojáků, kteří se chystají zpět do služby bez ohledu na zranění, jež navždy změnila jejich životy, i civilistů, kteří poskytují poslední službu padlým.