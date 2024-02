Vesnice sirotků Hroza dnes: Rusové jim zabili rodiny, děti přežívají, jak se dá

Jsou to dva roky od chvíle, kdy začala válka na Ukrajině. Reportéři britské stanice BBC se u té příležitosti vydali do obce Hroza, které se přezdívá vesnice sirotků. Na začátku října tam při ruském raketovém útoku zemřeli rodiče 14 dětí. Celkem přišlo o život 59 lidí a je to dosud útok s největším počtem mrtvých civilistů. Reportéři promluvili s lidmi, kteří při útoku přišli o své nejbližší.

