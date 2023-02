Raketa dopadla jen stovky metrů od nás, popsal život v Kyjevě velvyslanec Matula

„Tady nesmíte fotit. Je válečný stav a metro je strategický objekt,“ zakazuje mi fotografování východu metra na Kreščatiku hlídačka. Naštěstí už ve chvíli, kdy mám v mobilu pár desítek fotografií, které, naštěstí od jiných podobných situací, žena nezkoumá a nechce je vymazat z paměti telefonu. I to se mi v Kyjevu už párkrát stalo.

Pro jistotu ještě používám zaklínací formuli, která už tady také párkrát zafungovala. „Já jsem z České republiky,“ dodávám a jak tady bývá pravidlem, odpovědí je přátelský úsměv. „Ale i tak tady nesmíte fotografovat, omlouvám se. Je válka,“ dodává.

Dopravní prostředek i útočiště

Má pravdu. Metro je totiž také obří kryt. „Ano, i já jsem v metru, právě na této stanici během jednoho raketového ostřelování zůstal,“ říká mi padesátník Oleh. „Bylo to někdy v říjnu minulého roku, když Putin začal útočit raketami na naše továrny a elektrárny. Nikdy na to nezapomenu a už vždy budu mít před očima, že je to tu takový úkryt před tím nejhorším,“ uvádí.

„Já jen doufám, že to nejhorší máme už za sebou, ale u Putina člověk nikdy neví. Jsem zvědavý, zda nám na výročí začátku války nepošle nějaký dárek v podobě dalšího bombardování,“ dodává s obavami.

V Kyjevě na vlastní kůži: Když lidé čekají ruské rakety a přijede Joe Biden

Na rozdíl od moskevského začali místní budovat kyjevské metro až po druhé světové válce. Není zdaleka tak monstrózně vyzdobené, jako v bývalé metropoli Sovětského svazu, ale svůj účel plní velmi dobře. S moskevským a staršími částmi pražského metra má společné velice hluboké stanice, které byly budovány už s myšlenkou, že půjde v případě jaderné války o protiatomový kryt.

Kyjevské metro, zvláště první stanice v centru, které byly otevřeny už v roce 1960, leží mnoho desítek metrů pod zemí. Kdyby tu jezdily eskalátory tak pomalu, jak jsou s ohledem na bezpečnost především pro starší cestující nastaveny v Praze a v Evropské unii obecně, cesta z povrchu k trati metra by trvala možná i déle než pět minut.

Kyjevské metro, největší úkryt Kyjevanů před ruskými raketami.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Potřebám funkce krytu odpovídají i dlouhé přestupní chodby mezi stanicemi, kterými se přechází z jedné linky metra na druhou. „Vždycky jsem na to nadávala, člověk tím ztrácí spoustu času. Ale od jara, kdy jsme se tu schovávali před ostřelováním a vzdušnými poplachy, vím, že to má smysl. Možná větší, než samotná doprava,“ říká mi třicátnice Olga, když se jí ptám na cestu v labyrintu chodeb na Majdanu.

Sedmdesát kilometrů pod zemí

Dnes má kyjevské metro, které se stále buduje, už tři trasy, 52 stanic a téměř sedmdesát kilometrů. Před válkou denně přepravilo téměř půl druhého milionu pasažérů a jezdí v něm přes osm stovek vozů metra. Metro není sice nijak oslnivě krásné, ale čisté, spolehlivé a levné. Funguje v něm mobilní signál i internet. Vstup hlídají turnikety, takže bez lístku se do podzemky nedostanete. Výhodou ale je, že na každé stanici je jeden vstup, kde lze zaplatit přímo platební kartou.

Vlakem z Evropy do válkou zmítané Ukrajiny: Cesta, která překvapí i šokuje

U stanic stojí stánky občerstvení, obchody, na Náměstí Nezávislosti, neboli Majdanu, se přímo z metra vystupuje do moderního obřího podzemního nákupního centra s desítkami obchodů, restaurací a kaváren, které leží pod celým legendárním náměstím. Zvláště v tuhých a dlouhých ukrajinských zimách se to, že člověk nemusí vůbec na povrch, náramně hodí. O válce nemluvě.

Když se už nemyslí na válku

Některé části metra už se ale v posledních desetiletích nebudovaly jen podzemní, ale vedou i po povrchu. To se sice může zdát praktické a levné, ale za války je to naopak slabina. „Během války jsem se paradoxně naučila jezdit do práce autem. Protože, když je vyhlášen vzdušný poplach, v nadzemních částech metra, na lince, která vede ke mně domů, se z bezpečnostních důvodů zastaví provoz. A já se pak nemohu dostat za synem do školky,“ vysvětluje mi dvaatřicetiletá úřednice Natálie, která má byt na levém břehu Dněpru v jednom za tamních vilových předměstí. „Ale to jsou věci, které by člověka před válkou ani nenapadly,“ dodává se smutkem v hlase.

Exkluzivně z Ukrajiny



