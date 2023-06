Tři lidé včetně dítěte v noci na čtvrtek zemřeli při dalším ruském vzdušném útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev, nejméně 12 další osob bylo zraněno. Informují o tom ukrajinská média s odvoláním na policii. Ukrajinské letectvo hlásí sestřelení všech deseti při útoku použitých ruských střel Iskander. Oběti, zraněné a škody podle něj způsobily padající trosky zničených raket.

Ostřelování Kyjeva. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

„Dnes je mezinárodní den dětí. Rusko v noci znovu zabilo v Kyjevě dítě,“ uvedl podle agentury Reuters šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, který Moskvu obvinil z toho, že od roku 2014 „páchá na malých Ukrajincích zločiny“. „Od 24. února 2022 nikdo nepochybuje - je to skutečná genocida,“ doplnil. Podle ukrajinské prokuratury zahynuly od loňského února, kdy Rusko rozpoutalo proti Ukrajině válku, stovky dětí.

Nálet dronů na Moskvu? Ani psa to neprobudilo, tvrdila ruská TV

Rusko popírá, že by se zaměřovalo na civilisty nebo se dopouštělo válečných zločinů, ale jeho invazní síly způsobily v ukrajinských městech spoušť a opakovaně zasahují obytné oblasti, podotkl Reuters. Dnešní úder je už nejméně osmnáctý od začátku května. Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na Kyjev a další města v poslední době, kdy se ukrajinská armáda připravuje na očekávanou protiofenzívu.

Intenzivnější ostřelování a útoky ze strany Ukrajiny pak hlásí ruské příhraniční regiony, zejména Belgorodská oblast.

Děti jim unesli Rusové. Ukrajinky vyráží na cestu strachu, aby je získaly zpět

Podle serveru The Kyiv Independent bylo v ukrajinské metropoli brzy ráno slyšet několik výbuchů. Zemřela devítiletá dívka, její čtyřiatřicetiletá matka a další třiatřicetiletá žena, uvedla podle agentury Ukrinform policie. Poškozeno bylo zdravotnické zařízení, školka, obytné domy a automobily. Podle kyjevské správy jsou škody hlášeny z Desňanské čtvrti na východě metropole a také z Dniprovské části, která se nachází blíže centru.

Případ neotevřeného krytu

Ukrajinské úřady se zabývají rovněž případem, kdy se v době leteckého poplachu podle místních obyvatel neotevřel jeden kryt. Kyjevan, který se představil jako Jaroslav, popsal stanici Suspilne, že jeho žena a další dva lidé včetně dítěte zemřeli v Desňanské čtvrti, když se pokoušeli dostat do místního protileteckého krytu, ale nikdo jim neotevřel.

Drony zasáhly dvě obytné budovy v Moskvě. Terorismus Kyjeva, zní z Ruska

„Lidé dlouho klepali, velmi dlouho klepali a nikdo (neotevřel dveře)…Byly tam ženy, děti a nikdo neotevřel. V tu chvíli to přiletělo,“ popsal podle serveru Ukrajinska pravda Jaroslav. Jeho žena podle něj běžela do krytu i s dítětem, které úder přežilo. On sám byl v tu chvíli o kus dál, protože se snažil najít někoho, kdo by kryt otevřel.

Později Ukrajinska pravda napsala, že prokuratura vyšetřuje zdravotnické zařízení, kde zůstal při vzdušném úderu kryt uzavřen.