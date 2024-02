Za dva roky války s Ruskem padlo 31 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil na tiskové konferenci v Kyjevě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počet zraněných v ukrajinské armádě nechtěl komentovat, aby neposkytl ruské straně strategicky důležité informace. Uvedl také, že Kyjev už má plán na novou protiofenzivu.

Poslední rozloučení s ukrajinským voják Mykhailom Reutskiym, který zahynul 18. února 2023 v Doněcké oblasti. | Foto: Lukáš Kaboň

„Každý člověk je pro nás velkou ztrátou. V této válce zemřelo 31 tisíc ukrajinských vojáků,“ sdělil podle ukrajinské agentury Unian Zelenskyj. Dodal, že jde o velké ztráty, přestože ruská strana se pokouší informace o ukrajinských ztrátách ještě zveličit. „Neřeknu, kolik bylo raněných, protože by Rusko vědělo, kolik lidí zanechalo bojů,“ dodal.

Rusů podle Zelenského padlo 180 tisíc a až 500 tisíc jich bylo raněno. Podobná tvrzení nelze v probíhající válce bezprostředně nezávisle ověřit. Už v rozhovoru s Fox News tento týden Zelenskyj sdělil, že ruské ztráty jsou pětkrát vyšší než ty ukrajinské. List The New York Times nedávno informoval, že Pentagon odhaduje celkové ruské ztráty na zhruba 300 tisíc mužů, přičemž 60 tisíc z nich tvoří padlí.

Zvítězíme, a to za našich podmínek, řekl Zelenskyj v den druhého výročí války

Zelenskyj zároveň připustil, že boje s Ruskem nejdou z ukrajinské perspektivy vždy "podle plánu" a dodal, že čím méně lidí má informace o plánech Ukrajiny, tím lépe. V této souvislosti zmínil ukrajinskou loňskou letní protiofenzivu, v níž se ukrajinským silám nepodařilo dosáhnout zásadnějšího průlomu. Neúspěch protiofenzivy připsal ukrajinský prezident i tomu, že Kreml měl o ukrajinském protiútoku strategické informace ještě dříve, než začal.

Plán na novou protiofenzivu

„Upřímně, čím méně lidí zná plány ukrajinské armády, tím dříve bude vítězství… Řeknu to otevřeně, naše protiofenzivní operace na jaře minulého roku měl Kreml na stole ještě dříve, než tyto protiofenzivní operace začaly,“ sdělil Zelenskyj.

Ukrajina už má nicméně jasný plán na novou protiofenzivu, ubezpečil ukrajinský lídr s tím, že podrobnosti o ní sdělovat nebude. Zelenskyj pouze přiblížil, že pro případ úniku informací budou mít ukrajinské síly záložní plány. Ukrajinský prezident také uvedl, že Ukrajina musí zlepšit přípravu svých rezervistů a rotaci vojáků na frontě.

Zelenskyj doufá v mírový summit

Prezident Zelenskyj by si letos na jaře přál uspořádání mírového summitu ve Švýcarsku, kde by Ukrajina vypracovala spolu s partnery mírový plán. Ten by byl posléze představen Rusku. Zelenskyj to podle Reuters řekl novinářům na konferenci v Kyjevě nazvané Ukrajina 2024.

O plánu zorganizovat ve Švýcarsku mírovou konferenci o Ukrajině do letošního léta informoval v pátek na Valném shromáždění OSN šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. O uspořádání konference již dříve Švýcarsko požádal Zelenskyj. Dnes dal znovu najevo, že přímo se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ale jednat nehodlá. Rusko se staví odmítavě k celému plánu mírové konference, napsala dříve agentura AFP.

Dva roky války: Omyly a špatné odhady v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině

Zelenskyj dnes zároveň vyzdvihoval význam západní podpory a řekl, že na podpoře ze Západu závisí úspěch Ukrajiny v bojích. Vyjádřil také přesvědčení, že americký Kongres nakonec schválí poskytnutí další pomoci Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu Kč). Poskytnutí pomoci zatím blokují v Kongresu republikáni.

V případě, že Ukrajina nakonec další americkou pomoc nedostane, oslabí to podle ukrajinského prezidenta její pozici na bojišti. „Když hovoříme o americké pomoci, musíme chápat, že nejde o finanční rezervy. Jde o zbraně … Takže chápete, jaký bude výsledek - budeme oslabení na bojišti,“ sdělil podle ukrajinské agentury Unian Zelenskyj.

Ukrajinský prezident zároveň přiznal, že pokud by americký Kongres pomoc neschválil, bude Ukrajina jen s obtížemi hledat alternativní zdroje. „Budeme hledat další možnosti nakupovat zbraně, brát si další půjčky, tlačit na partnery, usilovně prosit na různých místech,“ přiblížil Zelenskyj.