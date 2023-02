„Nepřítel, který se snaží plně ovládnout Doněckou a Luhanskou oblast, nadále soustředí své hlavní úsilí na vedení útočných operací ve směrech na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Novopavlivku - a to u Kreminny, Bachmutu, Avdijivky, Opytne, Marjinky a Vuhledaru,“ uvádí velení ukrajinských ozbrojených sil, které zároveň informuje o ruském ostřelování řady obcí na východě a jihu země, včetně Charkova.

Ukrajinský generální štáb zároveň tvrdí, že Rusko utrpělo značné ztráty, zejména v lidské síle. Ve své další zprávě o vývoji bojů uvádí, že invazní jednotky přišly za poslední den o 910 vojáků. O den dříve informoval štáb o ztrátě 1030 ruských vojáků za den, což Reuters označil za nejhorší ruskou denní ztrátu. Celkem podle Kyjeva invazní vojska přišla o více než 134 tisíc lidí. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v úterý tvrdil, že Ukrajina v lednu přišla o více než 6500 vojáků.

Mučení, znásilňování, elektrošoky. Zběhlý důstojník popsal děsivé ruské praktiky

Podobné informace jednotlivých stran konfliktu není možné ověřit z nezávislých zdrojů a Moskva ani Kyjev své vlastní ztráty neoznamují.

Kyjev už nějakou dobu očekává, že Moskva rozšíří a zintenzivní svou ofenzivu. Někteří ukrajinští představitelé hovoří o tom, že by se o to Rusové mohli pokusit kolem 24. února, kdy uplyne rok ode dne, kdy Rusko Ukrajinu vojensky napadlo. Poté, co se Rusku loni nepodařilo dobýt Kyjev a ve druhé polovině roku pod náporem ukrajinské protiofenzivy ztratilo některé dříve dobyté pozice, nyní Moskva podle Reuters naplno využívá statisíců vojáků, které na podzim povolala v rámci "částečné" mobilizace.

V posledních několika týdnech Rusko ohlásilo první územní zisky za půl roku, píše Reuters, podle něhož však invazní armáda navzdory zřejmě tisícům mrtvých postupuje pomalu a zatím tuto zimu nedobyla žádné velké město.