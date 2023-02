„Nepřítel, který se snaží plně ovládnout Doněckou a Luhanskou oblast, nadále soustředí své hlavní úsilí na vedení útočných operací ve směrech na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Novopavlivku - a to u Kreminny, Bachmutu, Avdijivky, Opytne, Marjinky a Vuhledaru,“ uvádí velení ukrajinských ozbrojených sil, které zároveň informuje o ruském ostřelování řady obcí na východě a jihu země, včetně Charkova.

Ukrajinský generální štáb zároveň tvrdí, že Rusko utrpělo značné ztráty, zejména v lidské síle. Ve své další zprávě o vývoji bojů uvádí, že invazní jednotky přišly za poslední den o 910 vojáků. O den dříve informoval štáb o ztrátě 1030 ruských vojáků za den, což Reuters označil za nejhorší ruskou denní ztrátu. Celkem podle Kyjeva invazní vojska přišla o více než 134 tisíc lidí. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v úterý tvrdil, že Ukrajina v lednu přišla o více než 6500 vojáků.

Mučení, znásilňování, elektrošoky. Zběhlý důstojník popsal děsivé ruské praktiky

Podobné informace jednotlivých stran konfliktu není možné ověřit z nezávislých zdrojů a Moskva ani Kyjev své vlastní ztráty neoznamují.

Kyjev už nějakou dobu očekává, že Moskva rozšíří a zintenzivní svou ofenzivu. Někteří ukrajinští představitelé hovoří o tom, že by se o to Rusové mohli pokusit kolem 24. února, kdy uplyne rok ode dne, kdy Rusko Ukrajinu vojensky napadlo. Poté, co se Rusku loni nepodařilo dobýt Kyjev a ve druhé polovině roku pod náporem ukrajinské protiofenzivy ztratilo některé dříve dobyté pozice, nyní Moskva podle Reuters naplno využívá statisíců vojáků, které na podzim povolala v rámci „částečné“ mobilizace.

První ruské zisky území za půl roku

V posledních několika týdnech Rusko ohlásilo první územní zisky za půl roku, píše Reuters, podle něhož však invazní armáda navzdory zřejmě tisícům mrtvých postupuje pomalu a zatím tuto zimu nedobyla žádné velké město.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své poslední analýze o vývoji bojů píše, že velení ruské armády možná spěchá se zahájením rozsáhlé ofenzivy s cílem dobýt ukrajinskou Doněckou oblast v nereálném časovém horizontu a pravděpodobně bez dostatečné bojové síly. „Ruský nacionalistický informační prostor nadále vyjadřuje znepokojení nad neschopností Ruska udržet rychlou a mnohostrannou rozhodující útočnou operaci ve stanovené lhůtě,“ píše institut.

Rusko posílá na východ posily, tvrdí Kyjev. Britská rozvědka: Nemají dost sil

Britské ministerstvo obrany ve své dnešní zprávě konstatuje, že po stažení ruských invazních sil z pravého (západního) břehu řeky Dněpr pokračují na složité síti ostrovů a vodních cest v deltě této řeky potyčky a průzkumné akce obou stran. „Obě strany pravděpodobně také rozmístily malé skupiny na Kinburnské kose,“ píše britský resort obrany. Kinburnská kosa podle dřívějších informací ISW umožňuje kontrolovat vstup do ústí řek Dněpr a Jižní Bug, ale také do měst Mykolajiv a Cherson.

„Obě strany pravděpodobně usilují o udržení přítomnosti v těchto oblastech, aby kontrolovaly námořní přístup ke strategicky důležité řece a poskytly varování před jakýmkoli pokusem protivníka o zahájení velkého útoku přes řeku,“ píše britské ministerstvo, podle něhož je však nepravděpodobné, že by se Rusko pokusilo o útočný přechod Dněpru, vzhledem k náročnosti takové operace.