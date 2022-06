Podle OSN ruská blokáda ukrajinských přístavů již zvýšila světové ceny potravin a je možné, že v některých částech světa způsobí jejich katastrofální nedostatek.

„Lidem na celém světě hrozí, že válka spolu s dalšími krizemi rozpoutá bezprecedentní vlnu hladu a bídy a zanechá za sebou sociální a ekonomický chaos,“ uvedl ve středu generální tajemník OSN António Guterres.

Ruská invaze zasáhla celou ukrajinskou produkci potravin a její dodavatelský řetězec: Od setí přes sklizeň až po vývoz. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že 20 až 30 % ukrajinské zemědělské půdy zůstane letos kvůli válce buď neosetých nebo nesklizených.

Částečně je to proto, že velké plochy ukrajinské zemědělské půdy - přibližně polovina plochy oseté pšenicí a asi 40 % plochy oseté žitem - byly v březnu pod ruskou nadvládou, což narušilo osevní sezónu.

Válka však také způsobuje nedostatek pracovníků, protože obrovské množství lidí uprchlo ze svých domovů nebo se zapojilo do dobrovolnických jednotek ukrajinských ozbrojených sil. Mezinárodní sankce uvalené na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu mají navíc dopad také na celosvětové dodávky pohonných hmot, hnojiv a produktů.

Ukrajinské úřady a někteří mezinárodní představitelé obvinili Rusko, že zemi okrádá o obilí a další komodity v oblastech, které okupuje. Denys Marčuk, místopředseda ukrajinského veřejného svazu Agrární rada, ve středečním prohlášení uvedl, že Rusko ukrajinským zemědělcům ukradlo asi 600 tisíc tun obilí.

Řekl, že obilí bylo ukradeno z okupovaných oblastí na jihu Ukrajiny a poté převezeno do přístavů na Ruskem okupovaném území Krymu, konkrétně do Sevastopolu, a dodal, že následně je přepravováno na Blízký východ. Kreml tato obvinění popřel a označil dané zprávy za falešné.

Přesto se ve středu velitel Moskvou podporované vojenské správy okupované části jižní Ukrajiny v Záporožské oblasti pochlubil, že z Ruskem okupovaného města Melitopol odjíždějí na Krym vlakové vagony plné ukrajinského obilí.

New satellite images from "Maxar Technologies" show stolen Ukrainian grain being loaded on Russian ships in Crimea.

There are two ships under the flag of Russia, docked and loaded with stolen Ukrainian grain in the port of the temporarily occupied Sevastopol pic.twitter.com/DtQRyCeQnM