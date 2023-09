Válku na Ukrajině podle expertů asi čeká patová situace. Rozhodující fáze je tu

Ukrajina má čas do listopadu. Pokud do té doby nezajistí průlom na své jižní frontě a nepřekoná tři obranné ruské linie, bude to podle odborníků znamenat nutnost vyjednávání. To ale zatím ještě ani jednou nepřineslo výsledky. Tempo ukrajinské ofenzivy mezitím pořád roste, nejtěžší první linii z celkových tří, takzvanou Surovikinovu, se vojákům už prolomit podařilo.

Ukrajinským vojákům se podařilo prolomit první ruskou obrannou linii. Odborníci mezitím diskutují, jakým směrem se bude válka dál ubírat | Foto: ČTK