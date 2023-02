The Guardian ve své reportáži přiblížil činnost tříčlenné jednotky, v níž figuruje 21letý Vladyslav, 23letý Taras a jejich velitel, 39letý Olexij. Jsou součástí dobrovolnické skupiny ukrajinských speciálních sil s názvem Bratstvo, která operuje v Rusku. Jsou zodpovědní za různé činnosti v týlu nepřítele, včetně únosů a zabíjení kremelských představitelů nebo sestřelování ruských letadel. Jsou odhodlaní za každou cenu pomáhat své zemi.

Mučení, znásilňování, elektrošoky. Zběhlý důstojník popsal děsivé ruské praktiky

„Je pro nás velmi snadné překročit ruské hranice,“ řekl s úsměvem Vladyslav. Skupina má zvláštní status, jehož následkem jsou její členové permanentně v nebezpečí. Technicky operují nezávisle na ukrajinské armádě, ale pořád pracují po boku oficiálních sil. To, že jsou nezávislí, umožňuje ostatním popírat jejich existenci a distancovat se od nich. Členové praporu chápou, proč je jejich práce oddělená, odůvodnění je pro ně ale těžké překousnout.

Nervozita kvůli jaderným zbraním

Západ je podle nich nervózní hlavně kvůli představě, že Ukrajina zasahuje i na území Ruska. Děsí se Kremlu, který by mohl v případě ohrožení existence státu použít jaderné zbraně. „Ukazuje se, že Rusové mohou jít na ukrajinské území, ale Ukrajinci nemohou jít do Ruska,“ citoval deník The Guardian Olexije.

Dobrovolnický prapor to však neodrazuje. Dle svých slov totiž cítí, že je důležité, aby na Rusy někdo tlačil na jejich vlastním území. Provádějí přitom různé typy operací. Jednou z nich bylo třeba dopravení určitého množství výbušnin na ruské území. „Nevím, pro co a pro koho byla tato výbušnina určena. Ale vím jistě, že někteří lidé v Rusku jsou připraveni Ukrajincům pomoci,“ řekl Taras.

Zničili ruský vrtulník

Zatím nejúspěšnější operace se týkala zničení ruského vrtulníku, který převážel vysoce postavené úředníky ministerstva vnitra. Skupina pěti mužů se plížila lesy a poli, aby přešla do Ruska. Tam přenocovali a v devět ráno lokalizovali vrtulník. Jeho identifikaci provedli skrze malý průzkumný dron. „Stříleli jsme z přenosného protiletadlového raketového systému na vrtulník ze vzdálenosti čtyř kilometrů. Bohužel jsme zásah neviděli, protože jsme byli daleko, ale slyšeli jsme výbuch. A pak jsme rychle utekli z našich pozic,“ popsal voják.

Šokující svědectví: Zběhlý velitel Wagnerovců promluvil o brutalitě této skupiny

Ukrajinci mají k dispozici 700 kamikadze dronů Switchblade, které jim poskytlo USA. Hlavním ukrajinským dronem je pak turecký Bayraktar TB2, který je velký jako malé letadlo a je vyzbrojen laserem či kamerami. Jeho maximální dosah je 300 kilometrů a může vzlétnout až do výšky 7,6 kilometru. Při útoku v dubnu 2022 se díky němu ukrajinským jednotkám podařilo potopit ruskou válečnou loď Moskva v Černém moři. Ukrajinci používají ale také menší Orlan-10, který může nést malé bomby a má rovněž kamery.

Ať už úředníky zabili, nebo ne, pro Tarase to byla úspěšná mise, hlavně ze symbolického hlediska. „Ukázali jsme, že můžeme vstoupit na území Ruska a ukázat Rusům, že Ukrajinci umí jednat. Poté, co Rusové zjistí, že na jejich území působí sabotéři, musí přesunout spoustu vojáků, aby je našli. To je pro nepřítele velmi demoralizující,“ řekl s tím, že už samotný fakt, že ukrajinští diverzanti střílejí na ruské velitele, nepřátelské vedení značně znervózní.

Boj na život a na smrt

Mezi další operace, na kterých prapor pracuje, patří ničení muničních skladů. Malé skupiny po pěti vojácích také zjišťují, kterými cestami se bezpečně dostat do Ruska. Ptají se například lidí, kteří v minulosti pašovali kontraband.

Posledním úkolem, který bojovníci dostali, bylo zajmout a zabít jednoho z důstojníků ruské bezpečnostní služby (FSB). Jeden pokus se jim zatím nevydařil. Na konci akce se ještě k tomu dostali do nebezpečné situace, kdy se museli vrátit zpět na Ukrajinu přes hranici střeženou Rusy. „Byli jsme čtyři na čtyři. Zabili jsme tři Rusy a jednoho lehce zranili. Zajali jsme ho, odvezli na ukrajinské území a předali ukrajinské armádě,“ svěřil se voják.

Rusko posílá na východ posily, tvrdí Kyjev. Britská rozvědka: Nemají dost sil

Ne vždy jde tedy vše podle plánu. Na Štědrý den byli zabiti čtyři ukrajinští vojáci, kteří byli kolegy praporu, v Brjanské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Olexij se o úmrtí dozvěděl dva dny po Vánocích, na ruských kanálech Telegramu. FSB dokonce zveřejnila videozáznam zachycující těla jejich kamarádů ležících ve sněhu. Způsob jejich smrti zůstává nejasný, těla se nikdy nenašla. Ukrajinci ale předpokládají, že je při akci zabily nastražené miny.

Přísně tajné

O své nebezpečné práci nemůžou vojáci říct ani svým rodinám. „Musíte pochopit, že když plánujeme naše operace, ví o tom jen velmi málo lidí. Informace o operaci mohou být předány nepříteli. Vojáci v okolí mohou něco říct svým kolegům a Rusové se to mohou dozvědět. Pro naše rodiče je lepší, když se nedozvědí, co teď děláme,“ řekl Vladyslav. Další člen skupiny Taras pak dodává, že jejich operace jsou bezpečnější než ty, které mají na starosti ukrajinské ozbrojené síly.

Jak by měla vypadat takzvaná Ruská pomsta?

Zdroj: Youtube

Situace na Ukrajině vypadá aktuálně tak, že ruské síly znovu získávají iniciativu a zahajují velkou ofenzivu v Luhanské oblasti. Ruské jednotky postupují hlavně na hranicích Charkovské a Luhanské oblasti. Ukrajinští vojáci jim však zatím v plném ovládnutí oblasti brání.

Ve čtvrtek ráno se také lídři států Evropské unie sešli na mimořádném summitu v Bruselu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Za Českou republiku se ho zúčastnil premiér Petr Fiala. Před europoslanci Zelenskyj promluvil o tom, že Ukrajina bojuje s nejvíce protievropským režimem moderního světa a svým nasazením brání i evropské hodnoty. Poděkoval taky za spojeneckou pomoc.