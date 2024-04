Rusko dosáhlo na Ukrajině významného postupu. Kyjevu dochází munice

ČTK

Ruské invazní síly dosáhly významného postupu v úzkém koridoru na východě Ukrajiny. Ve středu to napsal list The Guardian, podle něhož Rusové za deset dní postoupili přibližně o pět kilometrů severozápadně od Avdijivky a údajně v neděli vstoupili do obce Očeretyne. Americký Institut pro studium války (ISW) uvedl, že Rusové nedávno dosáhli potvrzených zisků v této obci v Doněcké oblasti.

Ruská armáda na Ukrajině | Foto: Profimedia/Russian Defense Ministry Press Service/AP