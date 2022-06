Na summitu v Německu jednotně prohlásili: „My, vedoucí představitelé skupiny G7, oficiálně odsuzujeme odporný útok na nákupní středisko v Kremenčuku. Stojíme jednotně za Ukrajinou a truchlíme nad nevinnými oběťmi tohoto brutálního činu. Takovéto nevybíravé útoky na nevinné civilisty představují válečný zločin. Ruský prezident Putin a další odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti.“

Záběry z obchodního centra, které zasáhla ruská raketa:

Zdroj: Youtube

Stanovisko přišlo poté, co prezident Zelenskyj označil útok za jeden z největších teroristických činů v evropských dějinách.

„Poklidné město, obyčejné nákupní centrum, uvnitř - ženy, děti, obyčejní civilisté. Před vyhlášením leteckého poplachu bylo uvnitř asi tisíc lidí. Naštěstí, pokud je nám v tuto chvíli známo, se mnoha lidem podařilo dostat ven. Ale ne všichni měli to štěstí. Uvnitř byli dělníci i návštěvníci,“ řekl bezprostředně po útoku v prohlášení.

„Jen naprosto bezcitní teroristé mohou na takový objekt útočit raketami. Tohle totiž není omylný zásah, ale promyšlený ruský úder,“ dodal ukrajinský prezident. Zelenskyj také zdůraznil že obyčejné obchodní centrum nepředstavuje pro ruskou armádu žádnou hrozbu a nemá žádnou strategickou hodnotu. Obvinil Rusko, že sabotuje pokusy lidí žít normálním životem, které okupanty tolik rozčilují.

Úder odsoudil i britský premiér Boris Johnson. „Útok na Kremenčuk znovu ukázal Putinovu krutost a barbarství. Musí si uvědomit, že jeho chování nezpůsobí nic jiného, než že posílí odhodlání Spojeného království a všech ostatních zemí G7 stát při Ukrajině tak dlouho, jak to bude třeba.“

Dmytro Lunin, gubernátor Poltavské oblasti, trvá na tom, že v blízkosti nebyl žádný vojenský cíl, na který by Rusko mohlo mířit.

Ruská strana veškerá obvinění vzápětí odmítla. Podle slov zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrije Poljanského šlo o ukrajinskou provokaci. Na Twitteru napsal: „Přesně to teď kyjevský režim potřebuje, aby udržel pozornost na Ukrajině před summitem NATO.“

Looks like we are dealing with a new #Bucha-style #Ukrainian provocation. One should wait for what our Ministry of Defence will say, but there are too many striking discrepancies already. Exactly what Kiev regime needs to keep focus of attention on #Ukraine before #NATOSummit https://t.co/1apOc8nAlx