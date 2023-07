Reportéři z americké stanice CNN vyzpovídali tři ruské vojáky zajaté ukrajinskou armádou. V provizorním vězení na východní Ukrajině se rozpovídali o tom, jaké to je bojovat v zákopové válce a co se děje na ruské straně barikády.

Ukrajinští vojáci se připravují k přesunu do frontové pozice v oblasti Donbasu. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

V ruském vojsku panuje podle chycených vojáků Slavy, Antona a Sergeje všudypřítomný zmatek a nízká morálka. Promluvili i o znepokojivém chování svých velitelů a skomírající naději.

Zadržení Rusů v zákopech provázely dramatické chvilky. Ukrajinští vojáci našli v jednom z nich tři choulící se muže. „Myslel jsem si, že je to konec a oni mě buď popraví, anebo umučí,“ zmínil Anton. Chtěl se zastřelit, nakonec to neudělal. Ukrajinští vojáci jim vysvětlili, že je nebudou řezat ani mučit, jak to ve svých videích dělají Rusové. „Měl jsem štěstí, že mě nezabil granát a že jsem se vzdal,“ vylíčil další z vojáků, Sergej.

Demoralizovaní vojáci

Kromě těchto tří Rusů ukrajinská 3. útočná brigáda zadržela ještě pět dalších vojáků, kteří se v době rozhovoru nacházeli v provizorním vězení. Vězni byli v malých celách, měli přístup k jídlu, vodě a cigaretám.

Vojáci podle reportérů CNN popsali nízkou morálku, zmatek a zjevnou postradatelnost některých ruských jednotek. „Očekávali jsme, že budeme držet obrannou linii, jak nám slíbili. Řekli nám, že do aktivních bojových akcí se zapojila Wagnerova skupina. A že to budeme my, kdo bude dislokován na osvobozených územích,“ vypověděl Slava.

Na špatnou morálku upozorňují i dopisy, které ruští vojáci zanechali v minulosti na Ukrajině a kde podle portálu Business Insider psali o „morálním vyčerpání“ a zhoršujícím se zdraví.

Za válku čistý rejstřík

Rusové doufají, že je vymění za ukrajinské vojáky zadržované v Rusku, příliš nadějně to pro ně ale nevypadá. Většina zajatých Rusů jsou trestanci, jež dostali od ruského ministerstva obrany amnestii a kteří pro ruskou vládu nemají velkou cenu.

Anton i Slava si v Rusku odpykávali tresty za obchod s drogami. Za účast v bojích na Ukrajině jim velitelé slíbili čistý trestní rejstřík. Po návratu domů se kvůli zajetí mohou znovu ocitnout ve vězení. Oba se CNN svěřili, že jejich jediným zdrojem informací o válce byla v Rusku státní média.

Sergej je oproti nim voják. Loni sloužil v Chersonu, a když se vrátil domů, začal mu vojenský prokurátor vyhrožovat vězením za dezerci, pokud se nevrátí na bojiště. Jeho předchozí zkušenosti ani informace z televize ho prý nepřipravily na to, co ho čekalo v Bachmutu. „Cítil jsem strach, bolest a zklamání ze svých velitelů,“ uvedl. Slava dodal, že jim velitelé dávali nesmyslné rozkazy, posílali je pod minometnou palbu a sami vypotřebovali léky proti bolesti.

Jaké to je bojovat v zákopech na Ukrajině:

Zdroj: Youtube

Rusko do Ukrajiny vtrhlo 24. února 2022, válka tedy trvá více než rok a čtyři měsíce. Invaze zabila desítky tisíc lidí na obou stranách a setkala se s mezinárodním odsouzením. Na ruského prezidenta Vladimira Putina dokonce v březnu 2023 vydal Mezinárodní trestní soud zatykač.