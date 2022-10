Jiří Šedivý, český velvyslanec při NATO.Zdroj: Deník/Martin DivíšekBude důležité, jak se Rusové v následujících měsících popasují s logistikou a zásobováním. „V zimním období u armádních jednotek a zvlášť těžké techniky významně roste spotřeba pohonných hmot. Což pro Rusy může být limitující. Pro obtížnější průchod terénem a sněhovými poli, ale i při prohřívání úkrytů a stanů vojáků. Ve výsledku to může ovlivnit bojové činnosti,“ uvedl.

Než přijde zima

Podle něj jsou z hlediska výbavy na zimu připraveni lépe Ukrajinci. „Díky podpoře Západu,“ zmínil Šedivý s tím, že extrémní podmínky pak prověří, jak kvalitní jsou velitelé na obou stranách.

Rusové před zhruba měsícem částečně mobilizovali zálohy. Je otázka, kdy a jak je stihnou vystrojit. „První vojáci už jsou na frontě. Ale masové nasazení těchto záloh čekám zhruba v polovině listopadu. Rusové to budou chtít stihnout dřív, než přijde opravdu špatné počasí,“ dodal armádní generál ve výslužbě.

Ukrajina postupuje. Rusko se chystá stáhnout armádu z Chersonu, tvrdí USA

Podle agentury AP ruské úřady budují obranné pozice v okupovaných oblastech Ukrajiny a také v příhraničních ruských regionech. A to v obavách z možných ukrajinských protiútoků na nových úsecích tisíc kilometrů dlouhé frontové linie. V posledních týdnech Ukrajina zaměřila svou protiofenzivu především na Chersonskou oblast. Právě bitva o město Cherson může být podle vojenských analytiků kritická.

Chladné počasí bude větší zátěží pro organizmus vojáka. Podle Šedivého to zpravidla za dobrého vedení znamená častější rotaci na bojové linii. „Vojáci se nestahují zcela z fronty, ale z jejího předního okraje. Do týlu. Jednotka si tam může třeba čtrnáct dní odpočinout. Jak to bude organizačně u Rusů, lze těžko říct. Ukazuje se, že jejich péče o vojáky je špatná. A podepisuje se to na morálce,“ vysvětlil.

Provizorní zateplování

Na příchod zimy a teplot výrazně pod nulou se připravují i civilisté v poničených městech dalších částí Ukrajiny. Zatloukají rozbitá okna, provizorně zateplují domovy. Podle světových serverů však mnohde chybějí stavební materiály. Třeba obyvatelé Charkova mají obavy o zajištění zdroje energií.

Alla Varlamovová z Charkova popsala portálu magazínu Der Spiegel, jak musí při opravách oken improvizovat. „Díru vyplňuji pěnovou výplní. Přelepím ji ještě fólií, aby bylo v místnosti co největší teplo,“ řekla důchodkyně.

Další eskalace? Putin vyhlásil ve čtyřech okupovaných oblastech stanné právo

Ukrajinské úřady v říjnu radily lidem, aby si před zimou opatřili generátory a palivové dříví pro případ, že by topení selhalo. Na dračku tak šla i elektrická topidla. Ve válkou sužovaných městech však podle úřadů hrozí, že se místní elektrická síť zhroutí.

V minulém týdnu ukrajinské úřady vypínaly elektřinu střídavě po celé zemi kvůli vybombardovaným elektrárnám. Technici proud řízeně pozastavovali při zákazu vycházení.