Ukrajinská armáda sbírá poslední posily, aby zastavila ruský průnik na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Pozorovatelé i vojenští velitelé ale usuzují, že vojska agresora chtějí obránce hlavně vyčerpat a donutit k přemístění sil. Pak udeří na Donbasu.

Následky bojů v ukrajinském Charkově. | Foto: Profimedia

Za dva roky války zažili lidé ve Vovčansku nedaleko ruských hranic na severovýchodě Ukrajiny mnoho. Okupaci, osvobození, ostřelování. Když se ale Rusové na konci týdne znovu přihnali, poslední stovky obyvatel zděšeně prchaly do bezpečí, popsala BBC.

87letý obyvatel Vovčansku Venjamin BBC řekl, že z města odjel v neděli na kole, do bezpečí šlapal patnáct kilometrů. Zažil těžkou dělostřeleckou palbu. „Z obou stran bylo slyšet i samopaly a kulomety. Musel jsem utéct, ve městě už se nedalo zůstat,“ řekl. Doplnil, že město už nemá dodávky ani vody ani elektřiny.

O palbě z ručních zbraní jako úplně posledním varování, které je donutilo k útěku, mluvili s reportéry britské veřejnoprávní stanice i další z posledních stovek obyvatel dříve dvacetitisícového města. „Na jedné straně řeky Vovča jsou Rusové, na druhé naši. Pořád najíždí tanky, vypálí a zase odjedou. Mysleli jsem si, že to bude v pořádku, ale zůstal jsem v šoku. Kéž bych věděl dopředu, jak blízko bojům se ocitnu,“ řekl reportérům další uprchlík z města Konstantyn Tymčenko.

98letá Lydia Lomikovská utekla z Ruskem okupovaného území v Doněcké oblasti:

V šátku a s hůlkou unikala 98letá Ukrajinka Rusům. Ušla deset kilometrů

Situaci na bojišti hodnotil jako velmi vážnou šéf ukrajinské vojenské rozvědky generál Kyril Budanov. „Je na hraně, každou hodinu se blížíme ke kritickému stavu. Všechny naše síly jsou buď tady nebo u Časiv Jaru. Nasadil jsem všechno, co máme k dispozici. Nikoho dalšího už v zálohách bohužel nemáme,“ řekl známý ukrajinský velitel z bunkru v Charkově reportérům The New York Times na počátku ruského úderu.

Podle Budanova je ruským cílem vyvolat na severovýchodě paniku a zmatek. „Naším nynějším úkolem je stabilizovat frontu a pak je začít vytlačovat zpět za hranici. Povoláním záloh jsme částečně narušili jejich plány,“ dodal generál. Během několika následujících dní podle něj ukrajinská armáda dokáže frontu vyztužit, ruská hrozba ale bude trvat.

Nárazníková zóna

Budanov poukázal na další soustředění ruských sil na hranicích proti Sumské oblasti dál na sever od Charkova. Americký Institut pro studium války v pondělním hodnocení situace na bojišti uvedl, že Rusové se soustředí spíše na budování pohraniční nárazníkové zóny než na pronikání dál do vnitrozemí. BBC připoměla, že o takovém plánu již dříve veřejně hovořil i ruský prezident Vladimir Putin.

Proč je Charkov důležitý:

Směr postupu Rusů na Ukrajině je jasný. Putin chce znovu Charkov

Britská stanice také poznamenala, že Vovčansk ležící asi pět kilometrů od hranic s Ruskem a pětasedmdesát od Charkova nemá sám o sobě vojenský význam, jeho ztráta by ale způsobila šrám na ukrajinské morálce.

Podle vyjádření vídeňského vojenského analytika Franze-Stefana Gadyho pro New York Times, je hlavním cílem Rusů odvést síly od Časiv Jaru v Doněcké oblasti, města na strategické výšině, kde Ukrajinci po týdny čelí jejich útoku. Město leží 250 kilometrů jižně od Vovčansku a je klíčové pro obranu Ukrajinou ovládané části Donbasu, který Rusové chtějí obsadit celý.

Zdroj: Youtube

Tisíce mrtvých

Charkov patřil k hlavním cílům počáteční ruské invaze před více než dvěma lety. Obránci tehdy město udrželi a v překvapivé ofenzívě na podzim 2022 osvobodili i celou oblast. Někteří z vojáků teď po necelých dvou letech musí znovu bojovat o území, která tehdy osvobozovali. „Přišli jsme tehdy o tisíce lidí. Nasazovali jsme vlastní životy a teď přicházíme o další,“ zlobil se před reportéry BBC velitel průzkumníků bojujících u Vovčansku Denys Jaroslavskyj.

Na hranici podle něj chyběla obranná postavení, nebo alespoň minová pole. New York Times ovšem poznamenaly, že severovýchodní hranice je po celou dobu války po ruskou dělostřeleckou palbou, což budování obranných pozic znesnadňuje.

Někteří ukrajinští vojáci brání svou zemi ve válce proti Rusku už déle než dva roky:

Dva roky drží ukrajinskou frontu. Veteráni tuší: Domů nemůžeme, nováčci by padli

Ukrajinci při své protiofenzívě před dvěma lety osvobodili také město Cherson na jihu země, Rusové se ovšem udrželi na druhém břehu Dněpru, který městem protéká. Od té doby je Cherson sice svobodný, ale pod stálou ruskou dělostřeleckou palbou. Experti i velitelé se obávají, že pokud nyní vojáci agresora dokážou v charkovském směru postoupit, může podobný osud hrozit i druhému největšímu ukrajinskému městu.

Dvouletá ruská válka na Ukrajině již přinesla napadené zemi řadu trpkých ztrát, k těm posledním patřila Avdijivka na východě Ukrajiny. V posledních dnech naopak zpravodajské služby oznámily rozbití nebezpečné ruské sítě, která usilovala o život prezidenta Volodymyra Zelenského.