Tvrdé boje jižně od Záporoží ohlašují dlouho očekávanou protiofenzivu. Ukrajinské jednotky si chtějí otevřít cestu k Tokmaku, významnému zásobovacímu uzlu okupačních sil. Směr útoku dává Rusům najevo, že Ukrajina chce zpátky Krym.

Ukrajinští vojáci v boji proti ruským agresorům | Foto: Profimedia/AP Photo/Libkos

Po týdnu zesílených střetů na mnoha úsecích fronty na jihu a východu země je jisté, že Ukrajina přechází do útoku proti okupačním vojskům. Nejvíce pozornosti poutají prudké boje jižně od Záporoží, kudy vede cesta k Azovskému moři. Britský deník The Guardian uvádí, že zdejší fronta je dlouho považována za jednu z možných os ukrajinského útoku směrem na Melitopol. V neposlední řadě proto, že město Tokmak je významným železničním uzlem a střediskem ruské logistiky, odkud vedou klíčové komunikace také na přístavní města Mariupol, Berdjansk a na Krym.

Guardian z jihu země hlásí, že ukrajinské jednotky podle dostupných zpráv zvýšily své úsilí o průlom v mezi Orihivem a Tokmakem, který stojí v cestě právě do Melitopolu, jehož osvobození je pro Kyjev klíčovým cílem.

Situaci na tomto bojišti mohou pozorovatelé v současné době sledovat zejména prostřednictvím kritického čtení ruských vojenských bloggerů. „Přímo z místa máme zprávy, že nepřátelská pěchota stále postupuje ve směru na Orihiv a Tokmak a snaží se tam uchytit. Nepřátelské dělostřelectvo dál tvrdě pracuje na našich pozicích,“ napsal podle Guardianu jeden z nich, War Gonzo.

Respektovaný americký think tank Institut pro studium války (ISW) ve svém pravidelném přehledu z bojiště boje v této oblasti potvrdil. „Ukrajinské síly na západě Záporožské oblasti podnikly omezené ale významné útoky. Ruské síly útoky podle dostupných zpráv odrazily a během čtvrtka své pozice udržely,“ napsali analytici institutu.

Ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám začala, uvádí americká média

Zdůraznili přitom, že Ukrajina ani zdaleka nenasadila do bojů všechny svoje síly. „Protiofenziva bude velmi pravděpodobně složena z mnoha akcí různé velikosti včetně spíše lokálních útoků, jako byly ty pozorované v tomto úseku ve čtvrtek a svou velikostí nepředstavují vrchol ukrajinských možností co do počtu nasazených vojáků nebo efektivity akcí,“ uvedl ISW.

Ukrajina sestavila pro účely protiofenzivy dvanáct brigád, devět vyzbrojených západní technikou a tři se stávající výzbrojí. ISW poukázal, že tyto jednotky budou téměř jistě doplněny již nasazenými zkušenými útvary. „Zdá se, že Ukrajina zatím nasadila jen část těchto sil a pozorovatelé by neměli používat údajně nasazené brigády nebo poškozenou západní techniku jako měřítko trvající bojové síly ukrajinského vojska,“ hodnotili experti.

Zdroj: Youtube

Někdejší velící generál americké armády v Evropě Ben Hodges v analýze pro britský The Daily Telegraph radil, aby západní pozorovatelé nečekali rychlé a okázalé výsledky. „Ukrajinští velitelé na mě osobně hluboce zapůsobili svými schopnostmi v poli a ukázněným přístupem k válčení. Jsou odhodlaní dosáhnout svých cílů, ale nebudou bezdůvodně mrhat životy svých vojáků. Pokud nebudou vidět vhodnou příležitost, nemusí velké obrněné formace nasadit brzy. Bez ohledu na netrpělivost projevovanou jak na Ukrajině, tak za jejími hranicemi,“ napsal Hodges.

Iniciativa a překvapení

Ukrajinské síly si podle jeho posouzení osvojily západní styl velení, který nechává iniciativu na nižších stupních velení, což jim dodává vysokou taktickou pružnost. „Může se stát, že rozhodující tah nespustí ukrajinský generální štáb, ale relativně níže postavený důstojník obrněných jednotek, který uvidí příležitost a využije ji a jeho velitel, který se rozhodne takový úspěch posílit,“ naznačil generál ve výslužbě.

Těžká technika a chytré hlavy. Ukrajinci se chystají na klíčový protiútok

Za ukrajinský operační cíl považuje odříznutí Krymu, protože pokud Ukrajinci prorazí kdekoliv mezi Mariupolem a Melitopolem k Azovskému moři, mohou podle Hodgese způsobit, že ruské postavení na Krymu bude neudržitelné.

Druhotným cílem bude zajistit oblast kolem záporožské jaderné elektrárny. Vysvětlil také vojenský význam kontroly nad Krymem. „Získat zpět Krym je pro Ukrajince zásadně důležité, protože tím Rusy vytlačí ze středního a západního Černého moře a z Oděsy se znovu otevřou světové námořní obchodní trasy. Rusko bude stále ohrožovat Azovské moře a jeho přístavy, ale už nebude mít úplnou kontrolu. Ruská flotila se bude muset stáhnout ze sevastopolské námořní základny do méně způsobilého přístavu v Novorosijsku,“ napsal generál Hodges.