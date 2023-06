Zkáza přehrady Nová Kachovka na dolním toku ukrajinského Dněpru zprudka změnila život obyvatel pod protrženou hrází. Zatímco se svět věnoval spekulacím, kdo a jak monumentální vodní dílo zničil, lidé u prudce stoupající řeky zachraňovali alespoň nejnutnější věci.

Voda pro protržení Kachovské přehrady zaplavila okolní obce | Foto: ČTK

Obyvatelé Chersonu, města šedesát kilometrů po proudu od zničené Kachovské přehrady, zažili za posledních patnáct měsíců ruskou okupaci i ukrajinské osvobození a snažili se přežívat pod trvající dělostřelbou okupantů z druhého břehu Dněpru. V úterý ráno se proti nim postavil vodní živel.

Kachovka je katastrofa. Zničená Záporožská elektrárna by byla horší než Černobyl

„Na jednom z chersonských nároží se odehrává fantaskní scéna. Někteří místní jen stojí a hledí před sebe. Další říkají, že si jsou jisti, že voda ustoupí, i když přehrada je naprosto zničená. Děti běhají vodou a v letním horku si hrají. Do toho si posádky záchranářských dodávek stěžují, že většina místních, často jsou to staří lidé, nechce odejít,“ popsal své dojmy reportér britského Guardinau Dan Sabbagh.

Připomněl, že se Ukrajině loni v listopadu podařilo město osvobodit, ale nejbližší ruské pozice jsou jen dva a půl kilometru od něj a invazní vojsko od té doby město z protějšího břehu Dněpru zasypává neustálou a někdy smrtící dělostřelbou. „Nízko položená oblast u řeky byla již převážně opuštěná a válečné škody jsou v ní až příliš zřejmé. Nyní ji zalévá špinavá, páchnoucí a olejem znečištěná říční voda,“ popsal reportér.

Ve všem zmatku jedna žena seděla na stoličce a pracovala. Hydroložka Larisja Musianová každou půl hodinu měřila stav hladiny a telefonem hlásila data kolegům v Mykolajivu. Guardianu řekla, že voda každou půlhodinu stoupá o šest až osm centimetrů a její hladina je o tři metry výše než před protržením přehrady. „Až se to vrátí k pěti centimetrům za hodinu a pak ke čtyřem, můžeme říct, že se situace stabilizuje," uvedla vědkyně.

Podobě jako mnoho dalších lidi v zatopeném městě připisuje vinu okupantům. „Je to nelidské a je to hloupost. Udělali to Rusové - a záměrně. Nemyslím, že by to byla nějaká náhoda nebo nehoda,“ řekla Musianová.

Zůstat, nebo ze zaplavených oblastí odejít?

Obyvatelé v zaplavené Nové Kachovce blízko přehrady na Rusy ovládaném břehu Dněpru agentuře Reuters řekli, že někteří místní se rozhodli zůstat, přestože přišlo nařízení, že mají odejít. Mají totiž s ruskými vojáky zkušenosti. „Říkali, že budou střílet bez výstrahy,“ přiblížil své setkání s okupanty Hllib z Nové Kachovky.

Přehrada Nová Kachovka stála nad stejnojmenným městem a celým dolním tokem sedmašedesát let. Mnozí místní si zřejmě ani nedokázali představit, co nastane, když náhle zničenou hrází začne unikat osmnáct kubických kilometrů vody. I proto byl dojem ze záplavy, která přišla doslova přes noc, tak děsivý.

Kdo zničil Kachovskou přehradu? Nevíme, ale vše ukazuje na Rusy, tvrdí analytici

„Bojíme se, že nás to zaplaví, proto všechno stěhujeme kousek výš. Rusy odsud patří vykopat. Střílí po nás, nebo dělají něco jiného a teď nás vytopí,“ svěřila se BBC Ljudmila z Chersonu.

Plný obav byl i další z místních, Serhij. „Tady všechno pomře, povodeň vypláchne všechny živé tvory a lidi taky,“ řekl muž a rukou přitom máchl k blízkým domům a zahradám.