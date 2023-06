V případě přehrady Nová Kachovka a jejího zničení nebyla otázka zda, ale kdy se to stane. Rusko zaplavením rozsáhlé oblasti kolem Chersonu komplikuje případný ukrajinský pokus o osvobození Krymu a jihu Ukrajiny. Deník přináší odpovědi na nejzásadnější otázky spojené s událostí.

Zničená ukrajinská přehrada Kachovka | Foto: Profimedia/Maxar Technologies via AP

Co je přehrada Nová Kachovka?

Jedná se o jednu z největších přehrad na Ukrajině. Hladina vodního díla na veletoku Dněpr má rozlohu přes dva tisíce kilometrů čtverečních, přehradní jezero je dlouhé 230 kilometrů, tedy asi jako z Prahy do Brna, hluboké je průměrně osm metrů, maximálně 36. Přehrada vznikla v padesátých letech. Více než energeticky, elektrárna má výkon „jen“ 350 megawattů, je důležitá jak pro zásobování (například Krymu) vodou, tak při zavlažování půdy v rozsáhlém okolí přehrady, i pro chlazení Záporožské jaderné elektrárny, největší v Evropě.

Proč Rusové přehradu zničili?

Jedná se o krok, který má v probíhající válce zkomplikovat ukrajinskou ofenzivu v oblasti. Rusové čekali až na tento okamžik, zřejmě si vyhodnotili, že ofenziva skutečně začíná. Povodňová vlna zničí i část jejich obranných postavení u Dněpru, ale více škody udělá Ukrajincům a zaměstná je evakuací civilního obyvatelstva. Mimochodem Rusové tak opakují kroky Ukrajinců, kteří odstřelením některých přehrad na sever u Kyjeva úspěšně zabránili jejich postupu na hlavní město.

Jak velká katastrofa hrozí?

Voda z Nové Kachovky zalila a ještě zalije poměrně rozsáhlou oblast na dolním toku Dněpru. Evakuovat se musí velká část Chersonu, desítky měst a vesnic na sever od něj, hrozí problémy v Záporožské jaderné elektrárně. Citelný je výpadek přehradní elektrárny jako zdroje elektřiny, hlavně ale dodávek vody pro zavlažování. Jak na Ukrajině, tak na Rusy okupovaném Krymu.

Zdroj: Youtube

Mohli přehradu zničit sami Ukrajinci?

Vyloučit se to nedá, ale nedávalo by to příliš smysl. To, že Rusko označilo za viníka zničení přehrady Ukrajince, je pokračování v dezinformační taktice, kdy i své útoky na ukrajinské civilisty a civilní objekty Moskva pravidelně připisuje Ukrajincům. Informace obou válčících stran nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Míra ruských dezinformací však mnohonásobně předčí ukrajinskou válečnou propagandu a její záměrně nepřesné či zkreslené informace.

Mohou Rusové při případném ústupu zničit Záporožskou jadernou elektrárnu?

Není možné říci, že je to zcela mimo realitu. Rusko během více než roční agrese proti Ukrajině ukázalo minimální ohled na jakékoli civilní cíle či dopady svých válečných akcí. V případě, že jejich armáda bude ze Záporožské jaderné elektrárny vytlačena, lze očekávat minimálně snahu ji poničit tak, aby nemohla být co nejdelší dobu používána. Už nyní si z největší atomové elektrárny v Evropě Rusko udělalo ochranný štít pro jednotky, které se rozmístily v její těsné blízkosti, či dokonce v ní.

Na druhou stranu případný radioaktivní spad by po havárii mohl dopadnout, vzhledem k převládajícím západním větrům, i na Rusko a na ruskou armádou okupované oblasti Ukrajiny. Rusko by zničením jaderné elektrárny také ještě zhoršilo své mezinárodní postavení, byť vinu by s největší pravděpodobností připsalo Ukrajincům.