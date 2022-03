Ale video nemá s válkou žádnou souvislost. Bylo pořízeno v roce 2020 při natáčení ukrajinského televizního seriálu Contamin - herec na videu se objevuje na fotografiích z natáčení, které produkce zveřejnila v prosinci 2020 na twitteru.

Na několika velkých sociálních sítích se na účtech stoupenců Kremlu šíří video, na kterém stojí reportér před řadami vyrovnaných vaků na těla. Po několika vteřinách se jeden z pytlů začne hýbat a vyleze zpod něj muž, ke kterému přistoupí fotograf. Podle doprovodného textu bylo video údajně pořízeno na Ukrajině a dokazuje, že válka je buď mystifikace, anebo výtvor "západní propagandy".

Zdroj: Youtube

Toto tvrzení je ale falešné. Videoklip je z protestu proti klimatickým změnám, který se konal začátkem února ve Vídni. Jak informoval rakouský list Österreich, protest zorganizovali klimatičtí aktivisté ze skupiny Friday for Future a vaky na těla měly zdůraznit, jaké nebezpečí pro lidský život představují uhlíkové emise. Ostatně stejné video zneužila jiná konspirační skupina, když minulý měsíc tvrdila, že ukazuje "nahrané scény" z covidové krize.

Snímek obrazovky ze zpravodajství televizní stanice Fox News, který ukazuje dva Ukrajince držící to, co vypadá jako dřevěné zbraně, se také rychle šíří po sítích - často doplněný falešným tvrzením, že válka na Ukrajině je jen kachna, což mají dokazovat falešné zbraně.

An image showing Ukrainian men holding carboard cutout guns has gone viral in conspiratorial circles, with claims the Ukraine war is a "media fabrication". The image is from trainings held by the Ukrainian military in early Feb for civilan volunteers willing to defend themselves. pic.twitter.com/TW79Vc9QPu

Použité záběry jsou ale ve skutečnosti už z poloviny února, tedy z doby ještě předtím, než válka na Ukrajině začala. A pořízeny byly při výcviku, který poskytl Azovský prapor civilním dobrovolníkům v Charkově, aby mohli své komunity bránit v případě ruské invaze.

Falešný příspěvek na twitteru, který se tváří, jako by byl odeslán z ověřeného účtu CNN, tvrdí, že americký herec Steven Seagal, který má jak ruské, tak americké občanství, byl "spatřen mezi příslušníky ruských speciálních sil" nedaleko ukrajinského hlavního města Kyjev.

Seagal ale na Ukrajině v řadách ruských sil nebojuje. Devětašedesátiletý herec minulý týden stanici Fox News řekl, že obě země vnímá jako "jednu rodinu" a doufá v "pozitivní, mírové řešení". CNN uvedla, že snímek je padělek, a že o ničem podobném nikdy neinformovala.

Diplomat Dmitrij Poljanskij z ruské mise při OSN sdílel snímek, který podle něj dokazuje vymyšlený příběh o novináři údajně zabitém během ruské invaze na Ukrajině. "Jak vyrobit podvrh… kolegové, pozor, hlavní bitva se nevede na Ukrajině, ale ve lžích a podvrzích velkých sdělovacích prostředků," napsal na twitteru.

Svůj příspěvek doprovodil odkazem na zprávu z údajného twitterového účtu CNN o smrti novináře "Bernieho Gorese" na Ukrajině - a další, podle níž stejný novinář zemřel v loňském roce v Afghánistánu. Oba snímky, které použil jako údajný důkaz, pocházely z falešných účtů tvářících se jako CNN - a twitter oba mezitím zablokoval. Krom toho muž na snímcích není Bernie Gores, ale aktivní youtuber Jordie Jordan, který je naživu.

Statisíců zhlédnutí se na několika platformách dočkalo několik různých verzí velkého davu, který režisér žádá, aby se s vyděšeným křikem dal na útěk. Popisky tvrdí, že tato nahrávka unikla z Ukrajiny a dokazuje, že některé ze scén vysílaných v médiích, jsou jen nafilmované.

This video has racked up hundreds of thouands of views on multiple platforms as evidence the Ukraine war is a "hoax made by crisis actors". A director asks a crowd to run and scream in fear. But there are two problems: There's a British union flag visible, and it's from 2013. pic.twitter.com/YKF66W4fBl