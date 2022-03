Ruská novinářka Farida Rustamová, která měla dobré kontakty ve vládních kruzích, než uprchla ze země kvůli pronásledování odpůrců režimu, sdělila v článku na svém blogu, že představitelé Kremlu údajně v úterý večer soukromě odsoudili invazi jako „ohromný průšvih” a „oplakali” smrt ruské ekonomiky a ztrátu tisíců vojáků.

Novodobá svastika? Označení ruských jednotek? Co znamená záhadné písmeno „Z"

Zprávy z rozladěné nálady v Moskvě se objevily poté, co ruská armáda vyloženě přežívá v sousední zemi. Mnohakilometrový konvoj postupující ke Kyjevu ze severu uvízl v blátě, protože roztál sníh. Navíc se nyní začalo opět výrazně ochlazovat, a tak se zmrzlé, hladové a demoralizované ruské jednotky připravují na boj v teplotách, které mají koncem týdne klesnout k minus 20 stupňům Celsia.

Rusové rovněž utrpěli těžké ztráty na zemi i ve vzduchu, když ukrajinští vojáci provedli úspěšné raketové útoky, jež zničily tanky a letadla.

Sestřeleni z oblohy

Invaze se vůbec nevyvíjí podle Putinových plánů. Každý den se objevují záběry ruských stíhaček a vrtulníků, které padají z oblohy. Za posledních 24 hodin jich bylo až osm. Takové ztráty se zdají být v rozporu s logikou vzhledem k rozsahu a zjevné vyspělosti ruských sil, rozebírá invazi Daily Mail.

Putin předpokládal, že může dosáhnout vzdušné nadvlády hned první den. Jenže o dva týdny později je ukrajinský raketový systém země-vzduch S-300 stále funkční a účinný, přípomíná server Daily Mail. V důsledku toho jsou ruské letouny zranitelné vůči palbě země-vzduch. To je něco, s čím se například v Sýrii při kobercovém bombardování nesetkaly. Odborníci rovněž naznačují, že ruské letectvo by po této misi mohlo pociťovat nedostatek munice.

From Ukrainian DoD: Russian occupying troops keep taking losses from airstrikes and air defense systems of the Ukrainian army - 3 airplanes and 2 helicopters of the enemy have been destroyed March 2. Glory to Ukraine! Glory to Heroes! #StandWithUkraine #StopRussianAggression https://t.co/qb95dvvPom — Olga Pylypovych (@OPylypovych) March 3, 2022

Problematické je i spoléhání se Ruska na dělostřelectvo. Jeho kombinace s letadly ve stejném bojovém prostoru vyžaduje soudržnost, komunikaci a hlavně praxi. To však Rusko nepraktikuje. Letadla jsou tak viděna v malém počtu a jen tehdy, když není pozemní palba. Odborníci si lámou hlavou nad tím, proč Rusové zvolili tuhle strategii, a proč dosud nebyla nejlepší ruská letadla nasazena.

Je to záhadou, jelikož porážka na Ukrajině by byla pro Rusko jako vojenskou velmoc konečná a znamenala by i úplný Putinův konec, píše Daily Mail.

Konvoj odsouzený k zániku

Patnáct tisíc vojáků, tanků, raketových baterií a obrněných transportérů vyslaných z Běloruska mělo obklíčit Kyjev a rychle donutit jeho obyvatele v čele z prezidentem Zelenskym ke kapitulaci. Konvoj však do hlavního města zatím nedorazil a již několik dní nedosáhl ani žádného pokroku. Tato obrovská síla je navíc zranitelná vůči leteckým útokům. Přesto kromě strategických úderů na některé úseky zůstala nedotčena. Lidé se ptají, proč?

3D-modelled satellite images show the Russian military convoy around 40 miles long, Northwest of Kyiv.



The convoy, which earlier in the week had seemed poised to launch an assault on the capital, has been plagued with fuel and food shortages, the official said. pic.twitter.com/iWX58gI00R — GB News (@GBNEWS) March 4, 2022

Jen málo ruských prostředků představuje bezprostřední hrozbu, a Ukrajina musí efektivně využívat své piloty, letadla a munici. Také kvůli nedostatku náhradních dílů a problémům se zásobováním konvoj nikam nevede. Lepší je bombardovat mosty v okolí, což ještě sníží mobilitu invazního nepřítele.

Naskytla se i psychologická finta. Dokud tam kolona stojí, je to Putinův problém a připomínka všeho, co se pokazilo. Rozsáhlá zkáza a smrt stovek vojáků by mohla být vykreslena jako pomsta, která by poskytla propagandu Kremlu. Tím by to mohlo být kontraproduktivní.

Ukrainian Bayraktar drones are now attacking that famous massive Russian military convoy that came to a halt north of Kyiv.



???? pic.twitter.com/lXnI9rZJYo — Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2022

Ukrajinci počítají s tím, že čím více promrzlých Rusů uvázne v bahně s mizivými příděly potravin, tím lépe. Doufají, že je to odradí a vzdají se.

Ztráta velitelů

Zvláštním aspektem války je dosud nebývalý počet vysokých ruských důstojníků zajatých či padlých v boji, a to nejen nižších a středních šarží, ale i generálů.

Podle západních představitelů byli tito velitelé nuceni opustit bezpečí svých velitelství a vydat se do vzdálenějších linií spřátelených jednotek, aby „vnutili svým mužům svou osobnost”.

To naznačuje zoufalství, poslední možnost, když je bitva prohraná. „Jakmile se vyšší důstojník postaví do zákopu vedle svých vojáků, zatímco mu nad hlavou sviští kulky, nemůže už bitvě velet. Rozhodl se obětovat svůj přehled o situaci,” sdělili Daily Mail váleční experti.

#Russian general was liquidated near #Kharkiv



Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second #Chechen war, the war in #Syria and the annexation of #Crimea, was killed in battles near Kharkiv. pic.twitter.com/FzH7O1HVWf — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Putin se přepočítal

Všechny nezmary vedou zpět k Putinovým plánovacím předpokladům, z nichž byla strategie odvozena. Očekával, že se Ukrajina podrobí během jednoho dne, a tak přehlížel základní požadavky pro vojska, jako příděly potravin, nebral v potaz možné logistické potíže spojené s přesunem velkého množství vojáků na obrovské vzdálenosti. I proto se nyní jeho cíl „demilitarizace” Ukrajiny zdá být nad síly ruských vojsk. Stejně tak je nad jejich síly přemoci ukrajinský lid.

Bez ohledu na to, kolik obytných bloků, nemocnic či škol srovná se zemí, Ukrajinu nezpacifikuje. Země je příliš velká, lidnatá, vyspělá a dobře podporovaná Západem. V čele Ukrajině navíc stojí skutečně pozoruhodný prezident, jehož sebevědomí, jak se zdá, roste každým dnem. Obyvatelé jsou příliš motivovaní zůstat svobodní. Putin je každým raketovým nebo dělostřeleckým útokem bombarduje k ještě vášnivějšímu odporu, nikoli k podřízenosti, myslí si odborníci.

Zoufalé činy

Britský ministr obrany, Ben Wallace, v pořadu rozhlasové stanice BBC řekl, že Rusko navzdory své převaze nedomáhá svého. „Je to stále zoufalejší, a proto vidíme obrovské množství nevybíravého ostřelování, poškozování civilních oblastí, což je nehorázné,” dodal.

Ruským vojákům chybí potraviny i palivo. Co se už ví o obřím konvoji u Kyjeva

Už nyní je možné sledovat, že Rusové zdvojnásobují svou brutalitu a dokonce ostřelují humanitární koridory. Podle Wallace je nemožné obsadit takový národ a zemi, jakou je Ukrajina.

„Vyčerpal svou armádu, je zodpovědný za tisíce zabitých ruských vojáků, je zodpovědný za zabití nevinných lidí, civilistů na Ukrajině,” řekl v rozhovoru Wallace a pokračoval: „Snižuje svou ekonomiku na nulu, protože mezinárodní společenství rozhodlo, že je naprosto nepřijatelné, co dělá, a tak je ve světě vyčerpanou silu. Nevím, jestli si myslí, že je to chytré, ale oslabuje to jeho vlastní zemi ve světě a on musí převzít odpovědnost.”

Zdroj: Youtube

Analytici z washingtonské národní zpravodajské služby se ale domnívají, že Putin se těmito neúspěchy pravděpodobně nenechá odradit a namísto toho může eskalovat a v podstatě znásobit své úsilí, aby dosáhl ukrajinského odzbrojení.