„Video, které na twitteru zveřejnil běloruský novinář Tadeusz Giczan, zobrazuje Lukašenka stojícího před mapou Ukrajiny, na níž je tato země rozdělená na čtyři části. Giczan plán nazval něčím, co připomíná skutečnou mapu ruské invaze," konstatuje web Business Insider.

Mapa zobrazuje možné postupy Putinových vojsk. „Na plánu jsou viditelné červené šipky směřující z Běloruska a Ruska hluboko do Ukrajiny. Nad obklíčeným hlavním městem Kyjev se svírají do kleští. Sahají od východu až k řece Dněpr v srdci země," píše Business Insider.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM