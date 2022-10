Britské ministerstvo obrany připomíná, že 24. října gubernátor ruské Belgorodské oblasti oznámil poškození železniční trati výbušným zařízením u obce Novozybkovo přibližně 15 km od rusko-běloruské hranice. Trať je hlavním železničním spojením mezi Ruskem a jižním Běloruskem. K incidentu se přihlásila skupina ruských protiválečných aktivistů, podle které jde o nejméně šestou sabotáž od června.

„Jde o součást širšího trendu útoků disidentů proti železnicím v Rusku i Bělorusku,“ míní Londýn, připomínající, že ruská armáda se při přesunech sil na Ukrajinu spoléhá především na železniční dopravu. Je ovšem extrémně náročné ochránit železniční síť o délce více než 33 tisíc kilometrů. Ruské vedení bude stále více znepokojovat skutečnost, že i malá skupina občanů se může sabotážemi postavit proti konfliktu, předpovědělo britské ministerstvo.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v rozhovoru se serverem Politico vyjádřil přesvědčení, že Západ poskytne Ukrajině i západní tanky a stíhačky, které pomohou Kyjevu vyhnat ruská vojska z ukrajinského území. Domnívá se však, že první kroky v tomto směru budou muset podniknout Spojené státy, aby je spojenci následovali. „Jsem skutečně optimista ohledně toho, že tanky Abrams budou v budoucnu možné, a jsem přesvědčen, že také stíhačky typu F-16, F-15 či gripeny ze Švédska také budou možné,“ řekl Reznikov. „Když slyšíte, že je to nemožné, znamená to, že to bude možné v budoucnu,“ poznamenal.

Ukrajinské město Dnipro v úterý večer zasáhly úlomky z ruské rakety, které dopadly na čerpací stanici. Zahynula při tom těhotná žena a pracovník myčky. Podle internetového portálu Ukrajinska pravda o tom informovaly ukrajinské úřady. Gubernátor Dněpropetrovské oblasti později upřesnil, že zásah ruské rakety si vyžádal dva mrtvé a čtyři zraněné, z nichž tři jsou ve vážném stavu.

„To bylo tragické… ruská raketa zasáhla Dnipro, zabila dva lidi. Podle upřesněných informací jsou čtyři lidé zraněni, dvě ženy a dva muži. Všichni jsou v nemocnici. Tři jsou těžce zraněni,“ napsal na sociální síti Telegram šéf oblastní správy Valentyn Rezničenko.

Na čerpací stanici vznikl po dopadu úlomků rakety požár, který některé její části zničil. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si kromě nejméně dvou obětí na životě vyžádal ještě tři zraněné. „Nikdy neodpustíme. Odplata bude spravedlivá a nevyhnutelná,“ napsal na facebooku prezident, který spojence Ukrajiny v poslední době žádá hlavně o dodávky prostředků protiraketové obrany.