Ukrajinská města už jsou na údery zvyklá, ty poslední je i tak šokovaly. Příkladem je ruský útok na ukrajinskou vojenskou akademii a nemocnici v Poltavě, jenž odborníci popsali jako jeden z nejsmrtelnějších útoků války. Odstartoval novou vlnu ruských útoků na města po celé Ukrajině, která patří k těm největším od začátku ruské invaze v únoru 2022.

Úder byl pro Ukrajince demoralizující, protože přišel v době, kdy ustupovali před ruskými vojáky na hlavní válečné frontě v oblasti Donbasu. V posledních týdnech se tempo války na Ukrajině přitom zrychlilo, a to jak ve vzduchu, tak na zemi.

Těla bez končetin a na zemi střepy

Útok si vyžádal padesát mrtvých a více než dvě stovky zraněných. „Když jsme dorazili, jediné, co si pamatuji, byla hromada těl roztroušených po celém ústavu. Vytahovali jsme z trosek těla bez nohou, bez rukou anebo i bez hlavy. Bylo to velmi děsivé, nikdy předtím jsme v Poltavě nic takového neviděli,“ citoval deník The New York Times ředitele týmu dobrovolných hasičů Free and Unbreakable města Poltava Denyse Kliapa.

Nemocnice se kvůli takovému náporu zraněných přeplnily. „Všichni lékaři, kteří byli na dovolené, se vrátili do práce, protože situace je velmi kritická,“ vyjádřil se Kliap. Po první pomoci začal s kolegy pomáhat vyděšeným obyvatelům zabedňovat okna rozbitá výbuchem. Místní popsali, že celá oblast byla posetá střepinami z rozbitého skla, v nedalekých výškových budovách chyběla okna a dveře.

Poltava je podle Timesů nyní domovem přibližně 450 tisíc lidí, je navíc centrem technologického rozvoje. Nachází se přibližně sto kilometrů od ruských hranic. Mnozí obyvatelé vypověděli, že sirény v osudný den zazněly jen velmi krátce před útoky, a proto se nestihli přesunout do krytů. Bombardování je proto překvapilo, rychle museli opustit vše, co právě dělali.

„Představte si, že jste v šestém patře nějaké budovy a potřebujete utéct dolů. Je reálné, že to zvládnete za dvě minuty?“ řekl portálu BBC ukrajinský poslanec Oleksij Gončarenko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiblížil, že se jednalo o balistické střely, které létají nadzvukovou rychlostí. „Po prvním úderu mě rázová vlna odhodila pod schodiště. Když jsem se snažil vzpamatovat a dál se krýt, došlo k druhému úderu,“ uvedl voják Markiyan.

Útokům se nevyhnul ani Lvov či Kyjev

Rusové v rámci nové série smrtících útoků zaútočili i na největší město západní Ukrajiny Lvov, které bylo z velké části ušetřeno nejhorších bojů za dva a půl roku konfliktu. Nyní se do města válka vrátila. V důsledku raketového úderu zemřelo sedm lidí, z toho tři děti, a 64 dalších bylo zraněno. „Jedenáct pacientů je v kritickém stavu ve lvovských nemocnicích,“ řekl ukrajinskému deníku Pravda zástupce městské rady ve Lvově Igor Zinkevič.

Dodal, že v centru města bylo poškozeno více než padesát domů, včetně škol a klinik. Starosta Lvova Andrij Sadovy přiblížil, že Rusko zaútočilo drony a hypersonickými střelami. Mezi zabitými byla i matka se třemi dcerami, které si žily svůj normální život a odpočívaly doma, když budovu zasáhly rakety. Fotku rodiny, ze které přežil jenom otec, starosta Lvova sdílel na sociálních sítích.

Z ukrajinské rodiny zůstal jenom otec:

| Video: Youtube

V pondělí nebyl před útoky ušetřen ani Kyjev, obyvatele vzbudil sled výbuchů a zvuků raket protivzdušné obrany. Ukrajinské letectvo uvedlo, že zničilo 22 z 35 raket a 20 z 23 útočných dronů. Při útoku zemřeli tři lidé. Ukrajinské děti byly svědky bombardování zrovna v den, kdy se po dlouhé pauze podruhé vydaly do školy. „Ruce se jí (dceři, pozn. red.) třásly. Náš byt začal páchnout kouřem. Musíme jít ale do školy, jsme Ukrajinci,“ zmínila podle agentury Reuters Jevheniia, která svou dceru doprovázela do první třídy.

Kvůli válečným omezením byla výuka v některých ukrajinských školách omezena. Nedělní zahájení školní docházky na Ukrajině v jedné ze základních škol v Záporoží tak bylo určeno jen prvňákům a studentům posledního ročníku. Škola navíc i dva a půl roku od zahájení ruské invaze na Ukrajinu musí počítat s leteckými poplachy při plánování výuky. Vzdělávací zařízení pro tyto případy pořídilo nový kryt, kde se žáci budou moci učit i při hlášení sirén.