Postup bojů

Jiří Vojáček dnes 10:33

/ANALÝZA/ Pokrovsk, strategické město na východní Ukrajině, se stává klíčovým bodem v pokračujícím konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Jeho význam spočívá především v roli hlavního železničního uzlu, přes který proudí vojenská technika na frontu. Pokud by Pokrovsk padl do rukou ruských sil, mohlo by to zásadně ovlivnit další vývoj války a budoucí mírová jednání.