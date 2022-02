Hlavním cílem ruské invaze je však ukrajinská metropole Kyjev. Tady došlo v noci ke dvěma mohutným explozím. Při té první byl krátce po půlnoci raketovým útokem zasažen zásobník s ropou. Podle deníku Kyiv Indipendent se požár nepodařilo zlikvidovat ani v ranních hodinách. Druhou explozi způsobil zásah plynového vedení.

Ruské jednotky narážejí na Ukrajině na tuhý odpor, podle americké CNN navíc čelí nečekaným problémům se zásobováním vlastních jednotek. „Na bojišti utrpělo Rusko větší ztráty jak lidské, tak materiální, než předpokládalo. Částečně je důvodem to, že dobře funguje ukrajinská protivzdušná obrana a Rusku se zatím nepodařilo vytvořit si ve vzduchu převahu,“ píše analytik Jim Sciutto.

Hlavní město Kyjev je i přes ruské ostřelování a útoky stále v rukou ukrajinských sil. „V noci došlo k několika střetům s ruskými sabotéry,“ potvrdil Mykola Povoroznyk z kyjevské radnice.

„Tři dny, které jednou provždy změnily naši zemi a svět. Kde jsou ti, kteří říkali, že dobyjí Kyjev do dvou hodin? Nevidím je. Slyším jen jejich výmluvy. Místo toho vidím hrdinskou armádu, domobranu, nebojácné pohraničníky, obětavé záchranáře a spolehlivé policisty. Vidím tisíce obyvatel se zbraněmi v rukou, kteří se zapojují do obrany a bojují,“ napsal na facebooku ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Statečnost ukrajinských obyvatel ilustrují i videa na sociálních sítích. Na těch jsou vidět jedinci, kteří se nebojí diskutovat s ruskými vojáky nebo blokovat ruským tankům cestu vlastními těly.

Zdroj: Youtube

Krátce po sedmé hodině ráno se části ruských jednotek podařilo proniknout do ulic Charkova. „Došlo k prolomení pozic a lehké jednotky pronikly i do centrální části města,“ informoval radní Charkovské oblasti Oleg Sinegubov a vyzval obyvatele, aby nevycházeli z domovů a úkrytů.

Anton Gerashchenko reports that Russian "Tiger" was destroyed in Kharkiv #Kharkiv #Ukraine #StandWithUkraine #StopRussia #StopPutin #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/mXuwJAK4GW

„Ruská vozidla a speciální jednotky vstoupily do Charkova, podle náměstka ministra vnitra probíhají ostré střety s ukrajinskými ozbrojenými složkami. Vyzývá civilisty aby zůstávali doma a stříleli na okupanty z oken, házeli Molotovovy koktejly,“ píše na twitteru reportérka Olga Tokariuková.

Polský deník Gazeta Wyborcza upozornil na video ze sociálních sítích, na kterém je vidět ruský vojenský konvoj projíždějící některou z částí Charkova. Po chvíli jsou slyšet hlasité výstřely, které zřejmě vycházejí z jednoho z přilehlých domů. Ukrajinské úřady v minulosti vyzývaly, aby lidé na invazní jednotky stříleli.

Video of a Russian military patrol reportedly in Kharkiv coming under fire from a building. https://t.co/bvOh9sYweh pic.twitter.com/9Aollatx8z