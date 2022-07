To ale neznamená, že by se schylovalo k ukončení konfliktu. Očekává se, že dalším Putinovým krokem bude vpád do Doněcka, jehož dobytím by se naplnil hlavní cíl Kremlu, a to ovládnutí celé oblasti Donbasu na východě Ukrajiny, kde od roku 2014 sídlí Ruskem podporované separatistické frakce.

Kdy a jak k tomu dojde, je však nejasné. Zatímco Moskva pokračuje v intenzivních leteckých úderech na různých frontách na Ukrajině, americký Institut pro studium války (ISW) v neděli uvedl, že ruské pozemní jednotky jsou uprostřed operační pauzy, aby si „odpočinuly, obnovily síly a zregenerovaly se“.

Ukrajinské armádě se tak dopřává čas na přípravu obrany částí Doněcka, které stále drží, především průmyslového pásu vedoucího jižně od města Slavjansk. Navíc přetrvává hrozba ukrajinských protiútoků v jiných částech země, včetně klíčového města Cherson na jihu.

Další fáze plnohodnotných bojů nemusí být poslední. Může však rozhodnout o budoucnosti regionu a podle analytiků do značné míry ovlivní výsledky války.

Pomalý, ale jistý postup

Rusové se poučili z neúspěšných rozptýlených nájezdů na začátku invaze, uplynulé tři měsíce zúžili hranice války a zaměřili se na klíčovou cestu přes Luhansk směrem k Doněcku. „Rusko se vrátilo k základům,“ řekl CNN Max Bergmann, ředitel evropského programu Centra pro strategická a mezinárodní studia. Výsledkem je pomalý, ale stálý pokrok armády, která vyhrála několik týdnů trvající bitvy o strategická města a odhalila omezení ukrajinského arzenálu. „Využívají své převahy a dělostřelecké prostředky, a ustavičně ostřelují ukrajinské obránce, což jim zajišťuje jistý postup,“ dodal.

Tím se začaly projevovat výhody ve výzbroji a palebné síle. „Veškerý ruský elektronický boj, protivzdušná obrana a obrněné formace mohou být soustředěny na velmi malých územích, což jim umožňuje vytvořit lokální převahu nad roztaženějšími obrannými pozicemi Ukrajiny,“ sdělil Bronk. „První kolo bylo pro Ukrajinu knokautem. Ve druhém kole Rusové zvítězili na body,“ využil boxerské terminologie Bergmann ve svém hodnocení úvodních fází války.

Tři měsíce války si však vyžádaly daň na obou armádách a dobytí Luhanska je přivedlo do bodu zlomu. „Ruské síly se pravděpodobně budou nadále omezovat na ofenzivní akce malého rozsahu, protože obnovují síly a vytvářejí podmínky pro významnější ofenzivu v příštích týdnech nebo měsících,“ uvedl ve čtvrtek ISW.

Boje pokračují v blízkosti doněcko-luhanské hranice. Ukrajinská armáda v pátek vyjmenovala více než čtyřicet měst a vesnic v Donbasu, které se za posledních 24 hodin staly terčem útoku, a uznala „částečný úspěch“ ruského pokusu o postup na jedné frontě u města Bachmut. Institut nicméně vyhodnotil, že probíhá operační pauza ruských pozemních jednotek a tempo ruských územních zisků se minulý týden po dobytí Luhanska snížilo.

Výhody určité formy klidu pro obě armády jsou zřejmé. Vyčerpané ruské síly se potřebují zotavit, zatímco ukrajinská armáda se předhání v přijímání, dodávání a seznamování se se západní technikou. „Vypadá to, že nastala stagnace. Jenže je to velmi nestabilní rovnováha a nevíme, na kterou stranu se zlomí,“ uvedl Bergmann. „V zákulisí bude na obou stranách probíhat horečná snaha o přípravu budoucích ofenziv. Strana, která využije toto období efektivněji, by mohla získat převahu, až se obnoví totální boje,“ dodal.

Další ohniska bojů

Dalším cílem Ruska bude nejspíš obklíčit a vyčerpat ukrajinské jednotky v doněcké oblasti. Kdyby uspělo, tak by Moskvě připadl symbolicky významný region Donbasu. Podle odborníků je možné, že se taktika „spálené země“ použitá v Luhansku využije i v sousedním regionu, což si vyžádá další tvrdé a krvavé boje.

„Existují dvě jména, která se bohužel stanou velmi známými kvůli klíčovým bitvám v další fázi bojů - Slavjansk a Kramatorsk na severu Doněcka. Mám podezření, že se stanou dalším Severodoněckem a Mariupolem,“ řekl CNN Samir Puri, vedoucí pracovník pro městskou bezpečnost a hybridní válku v Mezinárodním institutu pro strategická studia (IISS), který v letech 2014 až 2015 působil v Donbasu jako pozorovatel příměří.

Tato města jsou již několik měsíců připravena stát se ohnisky války, nyní jsou z východu a jihu obklopena územím kontrolovaným Ruskem a jejich dobytí by pro Kreml znamenalo zásadní průlom. „Pravděpodobně nejdřív zaútočí na Slavjansk. Možná i proto jsou příchozí údery stále častější,“ řekl ve středu šéf vojensko-civilní správy města Vadym Ljach a dodal, že v současné době ukrajinské síly drží armády Moskvy na řece Severní Doněc. „Myslím, že jakmile bude nepřítel schopen provést útočné operace, začne ničit infrastrukturu a město samotné,“ dodal.

Ačkoliv ruská zteč bude nelítostná a ničivá, očekává se opět i urputná obrana ze strany Ukrajinců. „Chtějí to Rusům co nejvíce ztížit,“ sdělil Bergmann a dodal: „S Rusy bojují o každý centimetr území, a když se stalo taktickou chybou pokračovat v boji, stáhli se, ale ne překotně. I při ustupování bojují.“

Stejně jako v případě Luhanska však Rusko bude doufat, že se zmocní přední linie a semele ukrajinský odpor, který by se mohl pokusit o účinné protiútoky. „Ukrajina může nechat pomalu vykrvácet Rusy přes Doněck, jenže jí může chybět dostupnost pěchoty a obrněných vozidel, které jsou dostatečně vybavené a čerstvé, aby mohly udeřit vpřed,“ vysvětlil Puri.

V posledních týdnech Ukrajina znovu získala Hadí ostrov a měla úspěch s protiofenzívou u Chersonu na jihu země, která se nyní stupňuje a nutí Rusko k defenzívě. V pondělí večer ukrajinská armáda udeřila na podle ní ruský muniční sklad ve městě Nova Kachovka v Chersonské oblasti, což se jeví jako jeden z největších útoků uvnitř Ruskem okupovaného území od začátku války. Ruský představitel uvedl, že ukrajinský úder byl proveden dělostřeleckým systémem dlouhého dosahu HIMARS dodaným Spojenými státy, ale tvrdil, že útok zasáhl sklad hnojiv a domy.

„Rusové se stále velmi soustřeďují na Donbas, zatímco Ukrajinci se snaží vytvořit průlom v Chersonu. Pokud by se tak stalo, vytvořilo by to pro Rusko skutečně docela vážný problém,“ řekl Bronk. Rusové by tím měli narušené zásobovací trasy a zároveň by se přerušil pozemní most na Krym.

Souběžně se stupňujícím se ukrajinským tlakem v Chersonské oblasti sílí partyzánský odboj. Podle poradce šéfa chersonské civilní vojenské správy se Rusové v metropoli připravují na pouliční boje. Zpravodajský portál Ria Melitopol minulý týden informoval, že přes Melitopol projelo velké množství ruské vojenské techniky, včetně konvojů tanků a obrněných vozidel, směrem na Cherson a Záporoží.

Důležité zbraně a munice

Válka se blíží k hranici šesti měsíců a její další průběh bude do značné míry záviset na palebné síle a výzbroji, kterou může každá strana ještě využít.

Šéf vojenské správy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj tento týden uvedl, že Ukrajina způsobuje ruským armádám v Donbasu značné ztráty. Také prohlásil, že s pomocí dalších západních dalekonosných zbraní „bude personální převaha nepřítele vyrovnána“. Ruské ministerstvo obrany pravidelně neinformuje o počtu mrtvých a zraněných v řadách svých sil a CNN nemohla nezávisle ověřit Hajdajova tvrzení o ruských ztrátách. Nezávislí analytici a pozorovatelé, včetně některých ruských vojenských bloggerů, však snahu Moskvy o dobytí města Lysyčansk kritizovali s tím, že byla příliš nákladná. „Dobře poznáme, jak hluboké jsou ruské vojenské rezervy,“ řekl Bergmann. „Strategie bombardování funguje, pokud máte průmyslovou základnu, která pumpuje munici. Jenže oni mají pouze obrovské zásoby a rezervy,“ dodal.

Někteří analytici také spekulují, že Rusko stále častěji používá starší a méně přesné rakety, jako je KH-22, která byla poprvé vyvinuta v 60. letech minulého století. To naznačuje, že se jeho rezervy vyčerpávají. Na frontu byly také nasazeny tanky sovětské výroby. Podle britských zpravodajských služeb byly již v květnu z „hlubokých skladů“ vyvezeny padesát let staré tanky T-62, aby pomohly v boji.

Ukrajina se potýká s opačným problémem. Do země jsou posílány obrovské objemy špičkové západní výzbroje, na níž je země silně závislá, a její představitelé při každé příležitosti žádají o další. Ale nesourodé příjezdy různých bojových systémů z desítek zemí mají své plusy i mínusy. „Je to trochu logistická a údržbářská noční můra. Dostávají spoustu různých zbraní a munice z mnoha zemí,“ řekl Bronk. Na frontě je pak nutné naučit vojáky s nimi zacházet.

V některých případech to dokonce vyžaduje, aby vojáci opustili zemi. Britská armáda například v posledních týdnech cvičila stovky Ukrajinců ve Wiltshire v jižní Anglii, zatímco Německo uvedlo, že je plánuje naučit používat raketový systém Mars II. „Ukrajina stojí před obrovskou logistickou výzvou. Musí přesunout armádu, která měla kořeny v ruském a sovětském vybavení, a modernizovat ji směrem k používání vybavení NATO - a zároveň vést válku,“ vysvětlil CNN Bergmann a dodal: „Velkou otevřenou otázkou je, zda mohou skutečně začlenit západní výzbroj, kterou dostávají.“

Následky vleklé války

Pokud tempo ruského postupu v Doněcku bude stejné jako v Luhansku, mnozí analytici se domnívají, že se válka protáhne až do podzimu a zimy. To si samozřejmě vyžádá další hospodářské důsledky.

Není zdaleka jisté, že Putin, pokud se mu podaří obsadit celý Donbas, invazi zastaví. „Nemyslím si, že by se ambice Rusů zcela rozplynuly,“ řekl Bergmann. „Jsou skutečně odhodláni kontrolovat Donbas, ale pokud se jim podaří dosáhnout zisků, budou se snažit o další,“ dodal. Pokud se Kreml podívá za hranice Donbasu, může se rozhodnout, že bude tlačit směrem k břehům řeky Dněpr, která Ukrajinu rozděluje od severu k jihu. Takový krok by představoval snahu zmocnit se poloviny země, což by Západ vyděsilo a válku by to značně prodloužilo. Státy Severoatlantické aliance se přitom opakovaně zavázaly podporovat Ukrajinu bez ohledu na to, jak dlouho válka potrvá.

Jestli však budou boje pokračovat i v příštím roce, začnou na všechny strany doléhat ekonomické faktory. Rusko bylo silně zasaženo sankcemi, které se stále stupňují. Ukrajina se ovšem také potýká s potenciální hospodářskou katastrofou, a proto bude i nadále spoléhat na finanční i vojenskou pomoc Západu. „Její hospodářství bylo ruskou invazí v podstatě zničeno,“ poznamenal Bronk. Schopnost dovážet a vyvážet zboží přes Černé moře byla zlikvidována a produkce obilí se letos značně snížila. V dubnu Světová banka předpověděla, že ukrajinská ekonomika se letos zmenší o 45 procent.

V této souvislosti by mnohé západní země mohly hledat záchranné lano v mírových jednáních. Spojené státy a jejich spojenci v posledních týdnech znovu kladou důraz na potřebu vyjednat urovnání, které by ukončilo válku. Volodomyr Zelenskyj minulý měsíc lídrům G7 navíc řekl, že chce válku ukončit v řádu měsíců, nikoli let. „Je přesvědčen, že protahující se konflikt není v zájmu ukrajinského lidu,“ uvedl po jednání poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan.

Zda to bude možné, závisí na řadě faktorů, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu Ukrajiny. Odborníci se však shodují, že nadcházející týdny a měsíce války na východě země budou mít velký vliv na budoucnost geopolitické situace. „Bojiště určí, jaký druh diplomatického urovnání je možný a zda vůbec. Je zcela nepředvídatelné, jak to bude pokračovat,“ řekl Bergmann.