Od vypuknutí války na Ukrajině opustily svoji zemi statisíce Rusů. Někteří z nich se ale po měsících strávených v zahraničí vrací zpět domů. Jedná se především o mladé a vysoce vzdělané Rusy. Ti si podle britského deníku Financial Times stěžují na zaměstnání. Vydělávají méně peněz, přičemž náklady na živobytí mají vyšší. Naopak v Rusku mohou po silné emigrační vlně získat lepší pracovní pozici s vyšším finančním ohodnocením.

Přehlídka při příležitosti Dne vítězství, 9. 5. 2022 na Rudém náměstí v Moskvě. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 opustilo dobrovolně své domovy podle webu Re:Russia, který provozují ruští exiloví akademici, přes 820 tisíc Rusů. Kromě ekonomických důvodů byly tím dalším zásadním obavy z mobilizace a tedy i nasazení do bojů. Zatímco většina z nich zůstává v zemích, kam utekli, část se rozhodla vrátit.

Jedním z nich je Jegor Gazarov. Ten odešel po týdnu od vypuknutí války do Arménie s cílem přečkat situaci a pokusit se najít obdobnou pracovní pozici, jakou měl doma. Díky plynulé angličtině a titulu MBA z evropské obchodní školy Insead v Paříži zastával důležité posty v mezinárodních společnostech Boston Consulting Group a také Procter & Gamble.

Ani po půlroce se mu však podobné pracovní místo v zahraničí najít nepodařilo, a rozhodl se proto vrátit zpět do Ruska. „Pochopil jsem, že pracovní příležitosti v zahraničí nejsou tak dobré, jak by mohly být,“ řekl v telefonickém rozhovoru z Moskvy deníku Financial Times Gazarov.

Není sám. Podobně se rozhodlo už patnáct procent emigrantů. Podle britského deníku to vyplývá z výzkumu Outrush Emila Kamalova a Ivetty Sergejové z Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Zapojili se do něj především respondenti mladšího věku, politicky angažovaní a s vysokoškolským vzděláním.

„Rozhodně to není ekonomická migrace v klasickém slova smyslu. Jedná se o lidi, kteří byli v Rusku velmi kompetentními specialisty a nyní ztrácejí peníze, postavení… U mnoha těchto lidí se kvalita života v zahraničí zhoršuje. Někteří se vrátili jen kvůli vyřízení záležitostí, jiní natrvalo,“ citoval Financial Times Sergejovou.

I když v zahraničí nadále zůstávají statisíce lidí, trendu návratu emigrantů se chopila oficiální ruská propaganda. Prezident Vladimir Putin dokonce v červnu prohlásil, že se zpět vrátila už polovina Rusů.

Sledovat Rusy v Česku?

Jedním z důvodů jsou podle některých státníků protiruské nálady ve světě. Překrucují přitom často výrok českého prezidenta Petra Pavla. Ten se v rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa nechal slyšet, že by Rusové žijící na Západě měli být monitorováni bezpečnostními službami. Důvodem je agresivní válka jejich země a zároveň popírání platnosti mezinárodních pravidel a práv.

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin výrok upravil pro potřeby propagandy a sdělil, že ruští emigranti by měli být podle Pavla zavřeni v „koncentračních táborech“.

„Ze všech sil se snaží, abychom uvěřili, že se (emigranti), zejména IT specialisté, hromadně vrátili do Ruska,“ řekla Financial Times ruská antropoložka Alexandra Archipovová s tím, že situace je v Rusku mnohem složitější. „Někteří se vracejí, jiní ne. S prací je to velmi špatné, stejně tak s vízy,“ dodala.