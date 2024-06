Čtyřiadvacetiletá Mariana Čečeljuková se po dvou letech v ruském zajetí vrátila domů. Policistka z ukrajinského Mariupolu byla součástí 52. výměny vězňů mezi Kyjevem a Moskvou. V ruském vězení ji fyzicky i psychicky mučili a nechávali hladovět. Její zdravotní stav se nelepší, uvedla rodina.

Válka na Ukrajině trvá již před dva roky. | Foto: Profimedia/SOPA Images/SIPA/2307081225

Při převzetí kytice zabalené v ukrajinských barvách Mariana Čečeljuková dojatě pláče. Okamžitě volá své matce. Tak vypadaly první okamžiky svobody 24leté policistky z Mariupolu, která poslední dva roky strávila v ruských vězeňských táborech. Domů se vrátila v pátek 31. května díky 52. výměně vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou. Vrátilo se 70 mužů a 5 žen, upřesnila agentura AP.

Znásilnění jako válečná zbraň. Přeživší popsali praktiky ruských okupantů

Čečeljuková se do zajetí Ruska dostala společně s 15letou sestrou Alinou v květnu v roce 2022. Obě se schovávaly před ruským bombardováním pod ocelárnou Azovstal. Rusové jim tehdy slíbili, že jim umožní přechod do Záporoží. Místo toho je ale poslali do okupované vesnice Bezimenne do takzvaného filtračního tábora, uvedl deník Ukrajinská pravda.

Alina se na svobodu dostala ten samý rok v červenci. O tom, že je naživu se ale starší sestra dozvěděla až v pátek při návratu na Ukrajinu. Když se Rusové dozvěděli, že je policistka, uvěznili ji jako politickou zajatkyni ve věznici Olenivka, které se přezdívá ruský koncentrák. Později ji přesunuli do táborů v Taganrogu a Mariupolu, informoval deník New York Post.

Mladá žena je na tom stále špatně

Dva roky v zajetí Rusů se na Čečeljukové viditelně podepsaly. Stav se zatím podle matky Natalie Čečeljukové nelepší. Projekt Chci žít na síti X uvedl, že okupanti nechávali mladou policistku hladovět, bili ji, hrozili jí, že jí oholí vlasy a fyzicky i psychicky ji týrali. Vše došlo do takových extrémů, že jí začaly selhávat ledviny a nohy, začala mít mít problémy se zády a rozvinula se u ní chronická bronchitida.

Zdroj: Youtube

Matka s dcerou během dvou let mluvila jednou. Rusové Čečeljukové povolili krátký telefonní hovor. Ten jen potvrdil, že je na tom špatně. „Přestože jí ve vězení dávali injekce s antibiotiky, její stav se nijak nelepšil. Značně zhubla, její imunitní systém zeslábl, začaly jí vypadávat vlasy a přestala menstruovat,“ řekla matka televizi NDTV.

Všechny další informace se dozvídala z pár dopisů a od již dříve propuštěných zajatců. Díky tomu zjistila, že dceru ve vězení téměř stoprocentně mučí.

Mladou policistku týrali i psychicky

Přestože matka do ruského vězení pravidelně psala dopisy, dcera si je nikdy nepřečetla. Rusové je všechny zabavili. Podle bývalých vězňů Čečeljukovou mučili i tím, že ji brali do polí, kde ji nechali stát a následně se jí vysmívali. „Vidíš? Tvá země tě nepotřebuje. Jsi nic. Vůbec nikdo tě nepotřebuje,“ říkali jí. Zabavené dopisy měly pravděpodobně prohloubit psychologické mučení.

Dva roky drží ukrajinskou frontu. Veteráni tuší: Domů nemůžeme, nováčci by padli

Souběžně s mentálním týráním ale Rusové pracovali i na tom, aby se přidala na jejich stranu. „Snažili se ji oblbnout sladkými řečmi i zastrašováním. Mariana ale odmítla,“ prohlásila hrdě matka.