„Ten mladší mi přiložil pistoli k hlavě a řekl mi: Zabil jsem tvého manžela, protože to byl nacista.“ Mladá Ukrajinka, kterou v březnu podle obvinění, které podala na policii, znásilnili dva ruští vojáci, pro britský list The Times popsala hrůzné události. Svým svědectvím chce upozornit na sexuální násilí, které páchají na Ukrajině ruské okupační jednotky. Příběhy o zvěrstvách páchaných Putinovými vojáky se množí, oficiálně je ale zatím vyšetřován pouze jeden případ - právě ten, jehož oběť se nyní rozhodla promluvit.

Mladá žena odmítla zveřejnit své celé jméno, deník The Times ji jmenuje jako Natalju. „Je jí třiatřicet let a žila se svým pětatřicetiletým manželem a čtyřletým synem ve vesnici Ševčenkove v blízkosti hlavního města Kyjev,“ shrnuje list Business Insider.

Natalja znásilnění ohlásila poté, co ji k tomu přesvědčila její sestra, ke které i se synem utekli. S novináři listu The Times komunikovala telefonicky z města na západě Ukrajiny, kde nyní pobývá. Její dítě zatím o ničem neví. „Moc tomu nerozumí. Když si tady jde hrát, tak na hřišti říká lidem, že jsme utekli, protože je válka,“ řekla Natalja.

Pravda je podle jejích slov ale mnohem horší. Devátého března uslyšeli s manželem na dvorku výstřely. Ruští vojáci zastřelili jejich psa. Podle Nataljiných vzpomínek se však dokonce omluvili a řekli, že pouze hledají benzín. „Jejich velitel se představil jako Michail Romanov. Požádala jsem ho, aby odešli, protože se jich můj čtyřletý syn bojí,“ uvedla pro list The Times Natalja.

Jenže večer stejného dne se na dvoře rodinného domku opět ozvaly podivné zvuky a Nataljiin manžel Andrej se šel proto podívat ven z kotelny, kde se celá rodina skrývala kvůli strachu z bombardování. „Slyšela jsem jediný výstřel, pak zvuk otevírání dveří a následně kroky v domě,“ nastínila Natalja pro The Times.

„Raději drž hubu“

Podle jejích slov se do domu vrátil velitel Romanov s mladším mužem, jemuž mohlo být kolem dvaceti let. „Vykřikla jsem: Kde je můj manžel? Pak jsem se podívala ven a viděla ho, jak leží na zemi,“ popsala Natalja hrůzné chvíle. Místo odpovědi jí mladší muž údajně dal pistoli k hlavě a řekl, že manžela zastřelil, protože to byl nacista.

Peklo pro ni ale v tu chvíli ještě neskončilo. Svého syna stihla poslat zpět do kotelny, pak ji oba muži dle jejího vyjádření jeden po druhém znásilnili. „Říkal mi, raději drž hubu, nebo vezmu tvoje dítě a ukážu mu matčin mozek rozmazaný po domě. Po celou dobu mi drželi pistoli u hlavy a posmívali se mi,“ uvedla Natalja.

Podle ní se bavili také o tom, zda ji nechají žít nebo zastřelí. Její syn údajně po celou dobu ve vedlejší místnosti plakal. Oba vojáci byli podle Natalje opilí a znásilnili ji opakovaně. Mladé ženě se podařilo z domu uprchnout ve chvíli, kdy oba vojáci usnuli. Utekla nejdříve k manželovým rodičům a poté ke své švagrové na západ Ukrajiny. Tam celou událost nahlásila.

„Mohla jsem mlčet, ale když jsme dorazili na policii, sestra mého manžela mě přinutila mluvit a pak už nebylo cesty zpět. Vím, že mnozí napadení lidé se rozhodli mlčet, protože se bojí. A mnoho lidí nevěří, že se dějí tak strašné věci,“ uvedla Natalja pro list The Times.

Svému synovi se mladá žena zatím neodvážila říct, že je jeho otec mrtvý. „Ani jsme ho nemohli pochovat, protože naše vesnice je stále okupovaná," uvedla Natalja pro list The Times. Zatím prý neví, zda někdy bude schopna žít v domě, kde prožila takovou hrůzu. Je ale rozhodnutá jej nikdy neprodat, protože ho postavil její manžel.

Podle zjištění novinářů listu je útočník Romanov, kterého mladá žena identifikovala na základě fotek ze sociálních sítí, mrtvý. Byl zabit v boji.

Znásilnění dívky si natočili

Podle ukrajinských politiků není Nataljin případ ojedinělý a obětí znásilnění ruskými vojáky jsou po celé Ukrajině možná i desítky. To, že Natalja celou věc ohlásila a bylo zahájeno oficiální vyšetřování, oznámila na sociální síti prokurátorka Iryna Venediktova. „Mluvčí Kremlu toto nařčení odmítl s tím, že jde o lež. Mezitím ovšem zástupci Bílého domu oznámili, že USA jsou znepokojeny rostoucím počtem zpráv o sexuálním násilí na Ukrajině,“ zmiňuje list The New York Times.

To, že případů znásilnění je mnohem více, tvrdí například ukrajinská poslankyně Maria Mezentseva. „Uvedla, že je mnohem více obětí. Neřekla žádné další podrobnosti ani jak se o případech dozvěděla. Uvedla však, že vyplují na povrch ve chvíli, kdy budou oběti připraveny promluvit,“ shrnují The New York Times.

Britská televizní stanice ITV v uplynulých dnech přinesla rozhovor s mužem, který tvrdí, že pomáhal zachránit patnáctiletou ukrajinskou dívku, kterou unesli a opakovaně několik dní znásilňovali ruští vojáci. „Podle jeho slov dívku zadržovali ruští vojáci deset dní v blízkosti města Irpiň. Konstantin Gudauskas popsal děsivé detaily, které byly předloženy vyšetřovatelům válečných zločinů,“ uvádí stanice ITV News.

Gudauskas uvedl, že do oblasti dovezl léky a potraviny. Když pak odjížděl, v autě už prý neseděl sám - ale byla v něm patnáctiletá dívka. „Nevšiml jsem si, že mi do auta vlezla přes otevřené dveře. Když jsem spatřil její oči, jen mi řekla: ‚Prosím, zachraňte mě.‘,“ uvedl Gudauskas v interview pro ITV News.

Podle jeho slov mu dívka řekla, že vojáci unesli ji i její matku, která ovšem po dvou dnech v zajetí přímo před jejíma očima vykrvácela. „Dívka mu rovněž popsala, že byla vojáky znásilněna a vše si natáčeli na mobil,“ zmiňuje stanice ITV News.

Příběh není potvrzen z jiného zdroje, ani ukrajinské úřady zatím nepotvrdily jeho vyšetřování.