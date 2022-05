O příběhu vesnice a jejích obyvatel nyní píše BBC. Místní navzdory děsivým předpovědím budoucnosti zatím odmítají své domovy opustit. „Kvůli stoupající hladině moře bylo obyvatelům řečeno, že se budou muset přestěhovat. Mnozí ale tvrdí, že odejít odmítnou,“ zmiňuje BBC.

Fairbourne byla založena v polovině devatenáctého století a dnes v ní žije kolem tisícovky lidí. Pohled na ni je idylický – bílé domky shromážděné u pláže, a vedle ní zdánlivě nekonečné moře, respektive oceán. Obyvatelé se navzájem znají a fungují jako ucelená komunita.

Mezi starousedlíky patří i dvaasedmdesátiletý Stuart Eaves. Tvrdí, že nikde jinde žít nechce. Ve vesnici, kde žije již přes čtvrt století, provozuje místní tábořiště a vychoval zde svých pět dětí. Zná se prakticky se všemi obyvateli. „Je to tak krásné místo k žití. Nemáme tady moc peněz, ale je tady to, co se za peníze nedá koupit: mír, soudržná komunita, bezpečí,“ řekl muž pro BBC.

Jenže ne všichni Fairbourne jako bezpečnou vnímají. Experti totiž tvrdí, že kvůli zvedající hladině světových oceánů bude obec za přibližně čtvrt století pod vodou.

Odsouzena k zániku

Fairbourne podle odborníků čelí existenční krizi. V následujících letech se má dle propočtů stále častěji potýkat se záplavami, které dospějí až do bodu, že bude neobyvatelná. „Obyvatelům bylo řečeno, že vesnici nelze zachránit. V roce 2014 rada hrabství Gywnedd, kam obec patří, vyhlásila, že nebude donekonečna udržovat protipovodňové zábrany, a že od roku 2054 již vesnice nebude obyvatelná,“ zmiňuje BBC.

Vzhledem k tomuto možnému scénáři budoucích událostí se navíc rada rozhodla k poměrně radikálnímu kroku. „V plánu je celou vesnici 'vyřadit z provozu' - demontovat všechny domy, silnice, obchody a infrastrukturu, a dříve, než ji zaplaví oceán, ji přeměnit zpět na bažiny, kterými byla před vznikem osídlení,“ nastiňuje BBC.

S něčím podobným se ovšem místní obyvatelé odmítají smířit. Kromě toho, že nesouhlasí s vystěhováním, v nich klíčí zuřivost za to, že jim rada sice představila „plán zániku“ jejich domova, ale zároveň nenabídla žádnou pomoc se stěhováním či kompenzaci.

Drahý boj s větrnými mlýny

Jenže nic jiného než dát vesnici sbohem jim asi nezbyde. Ochrana Fairbourne před záplavami totiž stojí nemalé peníze. „Záplavy mohou přicházet z vícero zdrojů – z moře, nedalekého ústí řeky, a vody stékající z hor na druhé straně. Už před pěti lety velšská organizace Natural Resource Wales vybudovala za necelých sedm milionů liber (203 milionů korun) téměř tři kilometry dlouhé betonové zábrany na pobřeží, aby ochránila čtyři stovky domů ve vesnici,“ připomíná BBC.

Ročně pak údržba nejen tohoto, ale i dalších protipovodňových opatření stojí v přepočtu půl milionu korun. „Doslova bojujeme s přírodou, abychom obyvatele vesnice ochránili,“ vyjádřil se ředitel organizace Sian Williams.

Jenže tento boj je drahým špásem, a vzhledem k tomu, do jaké míry se má v dalších třiceti letech zvednout hladina oceánu, je podle zástupců rady hrabství udržování zábran nemožné nejen z technického hlediska, ale také na to jednoduše nebude zbývat dostatek peněz. „Poslední předpovědi ukazují, že nebude udržitelné a ani bezpečné ochraňovat Fairbourne po roce 2054,“ vyjádřila se mluvčí rady Gwyneddu.

Do toho všeho ještě vstupují prudké bouře, které jsou v oblasti stále častější, a které s sebou přináší lokální záplavy. Moře, které Fairbourne dělá na pohled tak hezkým místem, se pro místní stalo nepřítelem a časovanou bombou.

V tom nejhorším případě má jeho hladina do roku 2054 stoupnout o celý metr. A v takovém případě se ochrana vesnice organizacím jednoduše nevyplatí. „Bylo vypočítáno, že po roce 2054 by cena za vybudování dalších protipovodňových systémů, které by vesnici zvládly zachránit, stály v dalších sto letech 115 milionů liber (3,3 miliardy korun). To značně převyšuje hodnotu, která by byla chráněna – tedy cenu všech budov ve vesnici, což je asi 70 milionů liber (2 miliardy korun),“ nastiňuje BBC.

Konec idylky

Obyvatelé Fairbourne se už několik let snaží úřady přesvědčit, že existují i levnější řešení, která by možný termín zániku vesnice mohla posunout o několik dalších desítek let. A nabízejí příklady z Japonska a Nizozemska.

Jenže úřady zatím všechny takové návrhy odmítají – tvrdí, že ani jeden z nich není dostatečně bezpečný. Třeba dvaasedmdesátiletý Eaves přednesl úřadům návrh vytvoření zábran, které se používají v Japonsku. Jde o betonové útvary, kterými se zpevní pobřeží. Odhadl, že jejich cena se bude pohybovat kolem 1,4 milionu korun. „Jejich využitím by se ´životnost´ naší vesnice dramaticky prodloužila,“ uvedl.

Jenže úřady mu odpověděly, že kdyby byly zábrany postaveny v dostačujícím rozsahu, cena by byla mnohem vyšší, a celý nápad proto zamítly.

Obyvatelé Fairbourne přesto svůj boj nemíní vzdát. A rozhodně se odmítají z vesnice odstěhovat a nechat ji napospas moři. „Aktuální rozhodnutí rady hrabství by zničilo lidem život,“ okomenoval Eaves.

Podle něj se jeho sousedé děsí nejen toho, že při stěhování přijdou o domovy a budou si muset hledat novou práci. Podle něj také přijdou o způsob života, který milují. „Lidé se tady ničeho nebojí, chodí venku i za tmy a ani si nezamykají vchodové dveře. Každý každého zná. Pokud bychom se museli přestěhovat, přišli bychom o tento styl života. A museli bychom se učit znova žít. Je to více, než jen ztráta domova. Je to, jako bychom přišli o svou identitu,“ vysvětlil pro BBC.

Stejně jako on se stěhovat z vesnice nechce ani matka šesti malých dětí Kate Hamiltonová. Všechny své potomky plánuje vychovat ve Fairbourne. „Žijeme teď ze dne na den. Možná se za deset let přestěhujeme, ale teď výhody života zde silně převyšují možné riziko,“ vyjádřila se.

Pobřeží pod vodou

Alarmující je, že případ Fairbourne bude v dalších letech jen jedním z mnoha. „Odborníci na klima tvrdí, že podobný osud čeká velkou část britského pobřeží. Upozorňují proto, že vláda by již nyní měla vytvořit plány, jak podpořit lidi, kteří budou nuceni se kvůli klimatickým změnám přestěhovat,“ zmiňuje BBC.

S podobnou hrozbou se vyrovnává i Nizozemsko, to se stoupající hladinou oceánů bojuje už nyní. „Představitelé země uvedli novelu zákona, ve které nastiňují přístup k vyrovnání se s tímto problémem,“ konstatuje BBC. Podle některých expertů by se Velká Británie měla tímto přístupem inspirovat.

Vědci podle BBC rovněž upozorňují, že nucené stěhování kvůli klimatické krizi čeká do roku 2050 stovky milionů lidí po celém světě. „Hledání řešení, jak těmto lidem pomoct vyrovnat se se ztrátou jejich domovů, bude jedním z hlavních problémů naší doby,“ píše BBC.