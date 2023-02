Velký poprask ale varování nezpůsobilo. „Jak vidíte, nikdo to tu moc neprožívá,“ ukázaly na ulici, kde chodili lidé a jezdila auta.

Prezident USA Biden nečekaně navštívil Kyjev. Oznámil nový balík pomoci Ukrajině

O pár desítek minut později se potvrdila další zpráva, která už od neděle večer létala vzduchem víc než ruské rakety. „Zdravím, to kafe raději odložíme, objevují se informace, že sem míří americký prezident Joe Biden,“ psal mi už ráno jeden polský novinář, který dělá zpravodaje v Kyjevě.

Návštěva nejstřeženějšího muže světa v ostřelovaném městě byla ale tak na hraně reality, že tomu až do poslední chvíle nikdo nevěřil. Nejdříve se na sociálních sítích objevily snímky tajemné kolony, pak začali ukrajinští představitelé vypouštět do světa, že se čeká významný host. Všichni uvěřili, až když se na internetu vynořily záběry, jak se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prochází s Bidenem před rezidencí hlavy státu na kopci nad Náměstím Nezávislosti.

Pokud byste ale čekali davy Kyjevanů, bylo by to marné. Na to byla návštěva příliš utajená a bezpečnostní opatření příliš velká. V srdci Kyjeva, kam to mám z hotelu pár kroků, naopak bylo lidí mnohem méně, než by člověk čekal. Přibylo jen policistů a policejních aut, ale ne zas tolik, kolik by odpovídalo takové události. Na Náměstí Nezávislosti pod prezidentských palácem stály zejména televizní štáby z celého světa a odchytávaly Ukrajince na rozhovory.

Pohled na ulice v Kyjevě, kam 20. února dorazil americký prezident Joe Biden:

Davy se sice také vytvořily, ale především v obrovských zácpách aut, především před mosty z levé strany řeky do centra města. Jeho velká část byla pro normální dopravu uzavřena. „Celý Kyjev je ucpaný, mosty nejde přejet, už dvě hodiny to stojí. Potkáme se zítra, až tu Biden nebude,“ volala mi Natálie, se kterou jsem měl po poledni domluvené setkání v centru města.

Snad přivezl další zbraně, doufají Ukrajinci

Na náměstí zůstali prodavači suvenýrů. „Ráno jsme tu měli i suvenýr s Bidenem, ale ten už je vyprodaný. Je to samozřejmě dobrá zpráva, ale uvidíme jak moc dobrá. Je důležité, co Joe Biden přivezl, jestli nám Amerika dodá další zbraně,“ konstatoval jeden z prodejců.

Skupinky lidí čekaly u silnice k prezidentskému paláci, která je pro dopravu i lidi uzavřena. „Doufáme, že ho alespoň zahlédneme,“ doufala Tamara.

Prezident USA Biden v Kyjevě? Ukrajinci jsou nadšení, doufají ve zlom

Její partner Alexej si tím byl jistý. „Musí projet tudy, ale je otázka, za jak dlouho to bude, kdy jednání skončí. Ale vydržíme tu do odpoledne,“ uvedl.

I oni dva pak očekávají, že návštěva přinese nějaký pozitivní zlom. „Amerika je důležitá a je moc dobře, že je Biden tady. Pro Putina to dobře není, ale co je špatně pro Putina, je dobré pro nás. Důležité ale je, aby to nebylo jen symbolické gesto, ale aby přišlo co nejvíc amerických zbraní. Tak, abychom tu mohli v létě, třeba znovu s Bidenem, oslavit naše vítězství,“ zhodnotil Alexej anglicky s nadějí v hlase.