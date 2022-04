Zničením stahujícího se ruského konvoje se před několika dny pochlubilo ukrajinské ministerstvo obrany. Podle všeho však měla vojenská operace ještě brutální dohru. Konkrétně popravu zajatých ruských vojáků ukrajinskými jednotkami. Dokládat to má video, které od počátku týdne koluje sociální sítí Telegram. Na záznam nyní upozornil list The New York Times .

Přeživší popsali zvěrstva v Buče: Měl se svléknout a kleknout. Pak ho zastřelili

Brutální video, které přímo americký list z důvodu citlivosti obsahu nezveřejnil, ukazuje, jak ukrajinští vojáci popravují ruské zajatce střelou do hlavy. „Je stále naživu. Natoč tyto nájezdníky. Podívej, stále ještě žije. Lapá po dechu,“ říká na videu ukrajinský voják. Zraněný Rus má přes hlavu přetaženou bundu a stále se hýbe. Voják, kterému není vidět do tváře, ho pak několika výstřely usmrtí.

Upozorňujeme, že video obsahuje drastické záběry:

Video rovněž zobrazuje nejméně tři další ruské vojáky, kteří leží mrtví na zemi nedaleko čerstvě zastřeleného muže. „Zastřelení muži jsou identifikování jako ruští vojáci podle bílých pásek na rukávu, které nosí právě ruské jednotky. Jeden z vojáků má na hlavě jasně viditelnou ránu a ruce spoutané za zády,“ konstatuje list Business Insider.

Nedaleko zabitých vojáků lze vidět poškozené obrněné vozidlo BMD-2, což by odpovídalo zprávám o zničení ruského konvoje. Podle listu The New York Times bylo video pořízeno severně od vesnice Dmytrivka. Ta se nachází jen několik kilometrů od města Buča. To je v současnosti známo jako "nová Srebrenica" - po vytlačení ruských vojáků z místa totiž bylo nalezeno množství popravených civilistů, jejichž zmasakrování zdroje přičítají ruským okupantům. Moskva to odmítá.

To, že zavražděné vojáky na videu střílí ukrajinští vojáci, naznačují pásky na jejich rukávech. Jsou modré, a vojáci navíc na videu opakovaně hovoří slova "sláva Ukrajině". Jak ovšem informuje list The New York Times, o jakou přesně jednotku se jedná, zatím nebylo možné zjistit. „Ukrajinské zdroje zničení konvoje přičítaly takzvané Gruzínské legii, polovojenské jednotce složené z gruzínských dobrovolníků, která se sformovala v roce 2014, aby bojovala za Ukrajinu po odtržení Krymu," upozorňuje list The Business Insider.

Gruzínská jednotka?

Jak upozorňuje stanice BBC, v části videa je zřetelně vidět tvář zarostlého muže. „Zkusili jsme muže identifikovat pomocí biometrie - jde o postup, kdy počítačový algoritmus porovnává konkrétní snímek s databází fotek lidských obličejů. Shoda u tváře muže z videa se objevila s Gruzíncem, který má propojení na Ukrajinu. Nejmenujeme ho ovšem, jelikož jeho identita není potvrzena," píše BBC.

Ukrajinská jednotka s drony likviduje Rusy, když spí. Odrovnala i slavný konvoj

Stanice rovněž upozorňuje, že vojáci s modrými páskami na rukou mluví rusky, což ovšem nedokazuje, že by nemohli být Ukrajinci, jelikož na Ukrajině je velká část obyvatelstva ruskojazyčná.

Pokud se poprava zajatých ruských vojáků potvrdí, šlo by o válečný zločin. Ukrajinské úřady se zatím k videu nevyjádřily.

Internetem již dříve kolovalo video, na němž měli ukrajinští vojáci střílet do noh zajaté ruské vojáky. Ukrajinské vedení tehdy pravost videa popřelo. „Velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj tehdy uvedl, že ruská strana natáčí a rozšiřuje nahraná videa, aby diskreditovala ukrajinská vojska," připomíná BBC.