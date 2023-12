Na hlavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se v poslední době snáší vlna kritiky z domácích řad. Starosta Kyjeva a bývalý boxer Vitalij Kličko prezidenta popsal jako stále většího autokrata a zastal se šéfa armády Valerije Zalužného, jenž hovořil o patové situaci ve válce s Ruskem.

Vitalij Kličko se ostře pustil do ukrajinského prezidenta. Kritizuje ho za jeho vedení války | Foto: ČTK

Vitalij Kličko se v poslední době nedrží zpátky. Bývalý boxerský šampion v těžké váze se v několika rozhovorech nebývale drsně pustil do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyčetl mu jeho postoj k válce i způsob vedení země.

Prohlásil, že se Zelenskyj stává stále autokratičtějším a tlačí Ukrajinu do bodu, kdy se nebude moc lišit od Ruska. „V určitém okamžiku se již nebudeme lišit od Ruska, kde vše závisí na rozmaru jednoho muže,“ citoval starostu Kyjeva list The Independent.

V rozhovoru pro německý zpravodajský magazín Der Spiegel uvedl, že prezidentovy autoritářské tendence by pro Ukrajinu mohly být nebezpečné.

Oba politici se neshodují hlavně na postupu ve válce. Ve při jsou od loňské zimy, kdy si Zelenskyj stěžoval, že Kličko neudržuje kyjevské protiletecké kryty na požadované úrovni.

Kličko se na adresu Zelenského vyjádřil až v posledních dnech. Veřejnost se podle něj diví, proč nebyli na válku lépe připraveni a proč Zelenskyj do poslední chvíle popíral, že by k ní mohlo dojít. „Lidé začínají vidět, kdo je efektivní a kdo ne. A očekávání bylo a stále je velké. Zelenskyj platí za chyby, které udělal,“ vyjádřil se Kličko ve švýcarském médiu 20 Minuten.

Obliba ukrajinského prezidenta klesá i u veřejnosti. Potvrdil to interní průzkum veřejného mínění, z jehož výsledků podle deníku The Economist vyplynulo, že se důvěra Zelenského pohybuje na hodnotě 32 procent. Naopak zdaleka nejdůvěryhodnější osobností je velitel ozbrojených sil Valerij Zalužnyj, jemuž věří 70 procent Ukrajinců.

Navzdory kritice Kličko prohlásil, že si nepřeje, aby Zelenskyj opustil úřad, dokud válka neskončí. Portál The Sunday Times doplnil, že by podle něj nebylo moudré ani komentovat jeho vlastní aktuální politické ambice. Reagoval tím na otázky ohledně možné kandidatury na prezidenta. Volby na Ukrajině měly být v březnu, nakonec se ale konat nebudou. Hlasování by podle Klička nebylo vzhledem k současné situaci, kdy je velké množství vojáků na frontě a miliony lidí v jiné zemi na útěku před válkou, vhodné.

Kdo se naopak aktivně uchází o prezidentské křeslo je bývalý poradce Zelenského, Oleksij Arestovyč, jenž je nyní jedním z největších kritiků prezidenta.

Zpackaná protiofenziva a patová situace

Současná kritika přichází v době, kdy se zastavila protiofenziva ukrajinské armády. Na to také upozorňoval druhý kritik Zelenského, šéf ukrajinské armády Valerij Zalužnyj, který minulý měsíc prohlásil, že se frontová linie dostala do patové situace. Kličko se ho zastal a prohlásil, že má pravdu. Přesto, že to nejdříve Zelenskyj popřel, minulý týden připustil, že protiofenziva nedosáhla kýžených výsledků.

Zdroj: Youtube

Na popisu válečné situace na Ukrajině jako patové situace se shodli i někteří odborníci. Moskva ani Kyjev nemají zájem o vyjednávání o ukončení války, a zároveň se nepředpokládá, že by na nějaké straně došlo k velkému průlomu. Proto experti předpovídají, že budou boje trvat ještě dlouho. „Bez skoku v technologii s největší pravděpodobností nedojde k žádnému hlubokému průlomu,“ uvedl také podle serveru Politico Zalužnyj.

Někteří komentátoři obviňují Západ, že Ukrajině neposkytl typy a množství zbraní, které potřebuje, jiní svalují vinu na ukrajinskou taktiku a špatná politická rozhodnutí. Ofenziva ukrajinské armády se podle některých nedá označit za úspěšnou, protože dosáhla spíše jen lokálních úspěchů, které téměř nelze identifikovat. A to i přesto, že se například v září podařilo ukrajinským obrněncům prorazit hlavní ruskou obrannou linii na jihovýchodě země.