Protože ta první podle ruských nezávislých médií citelně vylidnila ruský venkov a malá města, musela by se druhá vlna mobilizace týkat zřejmě největších měst, včetně Petrohradu a Moskvy. Kvůli nepopularitě tohoto opatření se však ruská vláda snaží tomuto kroku vyhnout a pokouší se nalákat mladé muže k dobrovolné službě do ruské armády.

Francouzské supertanky na Ukrajině? Stroje Leclerc by mohly rozhodnout válku

Na největších ruských sociálních sítích, které nahradily ty západní, se šíří propagandistická virální videa, která se snaží přesvědčit Rusy, že nastoupit do armády jim přinese peníze, lepší postavení ve společnosti a uznání spoluobčanů.

Jak uvádí americká zpravodajská stanice CNN, jedno z videí z poloviny prosince, zveřejněné na nejpopulárnější ruské sociální síti Vkontakte, ukazuje mladého muže, který se místo popíjení s kamarády rozhodl jít bojovat do armády. A poté překvapí všechny, že si za peníze, které na základě služby v armádě vydělal, mohl koupit nové auto.

V dalším videu, zveřejněném jen o den později na stejné sociální síti, je bývalá přítelkyně vojáka ohromena jeho odvahou a prosí ho, aby se s ní dal dohromady. Jiný klip ukazuje muže středního věku, který opouští práci v továrně, protože mu neplatí dost a podepisuje smlouvu o vstupu do armády a odchází na frontu.

Videa byla zveřejněna ve skupině sítě Vkontakte s názvem „Jsem mobilizován“.

Diplomat Rudolf Jindrák: V našem zájmu je, aby Rusové nevyhráli

Podle CNN zobrazuje většina videí válku jako únik mužů z chudoby, pití vodky a bezmoci. Sám prezident Vladimír Putin, který nedávno na zinscenovaném setkání „s matkami vojáků“ (většina z nich byly ženy, které se účastní propagandistických vystoupení Kremlu) do televizních kamer tvrdil: „Je lepší být zabit v boji za vlast než se upít k smrti vodkou.“

Jenže problémem je, že podmínky mobilizovaných vojáků jsou skutečnými rekruty popisovány často jako velmi špatné, mnozí byli po krátkém nedostatečném výcviku vrženi do prvních linií, kde mnoho z nich brzy padlo.

Militarizace prostupuje už ruské školy

Tíží bojů především v okolí Bachmutu, kde se soustředí ruské snahy o průlom fronty na Donbase, nese „Wagnerova skupina“, cosi na způsob ruské verze cizinecké legie. Této vojenské v zásadě soukromé jednotce, ovšem navázané na Kreml, bylo dovoleno najímat rekruty v ruských vězeních, kde byla trestancům za boje v první linii slibováno odpuštění trestu a svoboda. Zběhnutí z této jednotky se trestá smrtí a videa s brutálními popravami zběhů dala skupina jako výstrahu i na sociální sítě.

Všechny tyto prvky jsou součástí snahy o všeobecnou militarizaci ruské společnosti, která by měla v delší perspektivě přinést obrat v dosud spíše neúspěšném tažení Ruska proti Ukrajině.

Vánoční klid zbraní? S ničím takovým nepočítáme, upozornila Moskva

Podle politologa a rusisty Jiřího Justa se společnost militarizuje už na základních školách. Především nově zavedená „výchova k vlastenectví“ šíří už mezi děti válečnou propagandu Kremlu. „Mnozí učitelé vyzdvihují patos z druhé světové války, to že Rusko, ne Sovětský svaz, nebo národy SSSR, osvobodilo všechny, celou Evropu do nacismu,“ uvedl Just v podcastu Deníku Evropa pro Čechy.

„Existuje navíc ještě řada paramilitantních organizací, jako je „Junarmija“a některé další, kde se děti také připravují na válku a učí se střílet ze zbraní. Rusko je tím dnes hodně nasyceno,“ říká Just.

Ukrajinci Rusko nepodceňují

Přes velké problémy, které Rusko s mobilizací a náborem Rusů do armády má, několik set tisíc Rusů před mobilizací emigrovalo do zahraničí, Ukrajina posilování ruské armády a celkovou militarizaci ruské společnosti v žádném případě nepodceňuje.

Moskva pořádá sbírku hudebních nástrojů pro vojáky. Mají podpořit bojového ducha

Vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj pro britský týdeník Economist varoval, že to může přinést nové, pro Ukrajinu velmi nebezpečné kolo války. „Rusové připravují zhruba 200 tisíc čerstvých vojáků. Nepochybuji, že se znova pokusí dobýt Kyjev,“ prohlásil Zalužnyj.

Podle generála musí Ukrajina získat rezervy a připravit se na to, že v řádu měsíců může dojít k další velké ruské ofenzivě. „Nemusí začít na Donbase, ale ve směru na Kyjev, ve směru na Bělorusko a nevylučuji ani směr od jihu,“ uvedl ukrajinský velitel.