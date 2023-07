Kde byl Putin, když táhli na Moskvu? Slavil na jachtě v Petrohradě, říká novinář

ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin byl minulou sobotu, kdy ruští žoldnéři podnikli tažení na Moskvu, na večírku na jachtě v Petrohradě. V komentáři zveřejněném v americkém deníku The New York Times (NYT) to tvrdí ruský novinář a spisovatel Michail Zygar. Putinova účast na party v době natolik nebývalých událostí, jako byly ty sobotní, podle Zygara svědčí o tom, že ruský prezident je odtržen od reality.

Ruský prezident Vladimir Putin na přehlídce při příležitosti Dne vítězství, 9. 5. 2022 na Rudém náměstí v Moskvě. Ilustrační foto | Foto: Profimedia