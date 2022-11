Do Chersonu přijede z Kyjeva první vlak, v nabídce je i lístek do Mariupolu

ČTK

Do nedávno osvobozeného Chersonu na jihu Ukrajiny vyrazí v pátek večer z Kyjeva první vlak, uvádí portál Obozrevatel. Jízdenky si zakoupilo asi 200 lidí, kteří do města dorazí v sobotu ráno. Ukrajinský dopravce Ukrzaliznycja kromě toho nabízí lidem možnost zakoupit si v rámci charitativní akce jízdenky například i do Ruskem obsazeného Mariupolu nebo Simferopolu na poloostrově Krym s tím, že do nich vypraví vlak po jejich osvobození Ukrajinou.

Vlak na nádraží v ukrajinském Kyjevě | Foto: ČTK