Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koupil od britského krále Karla III. za 20 milionů liber venkovské sídlo Highgrove House v Gloucesterském hrabství. Tak zní nová lživá zpráva, kterou zhruba od začátku dubna šíří v Česku proruská dezinformační média a dezinformační skupiny i různí uživatelé na českých sociálních sítích. Zpráva je ale vylhaná, Zelenskyj Highgrove House nekoupil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. | Foto: Profimedia

„Král Karel III. prodal venkovské sídlo Highgrove House poblíž Tetbury v Gloucestershire, které vlastnil od roku 1980. Během jeho prvního manželství s Dianou, princeznou z Walesu, zde rodina trávila víkendy. Jako venkovské sídlo mu sloužilo i poté, co se ujal své nové role britského vládnoucího panovníka. Novým vlastníkem budov a okolního parku se – za cenu 20 000 000 liber – stal Volodymyr Zelenskyj,“ uvedl ve čtvrtek 4. dubna anonymně provozovaný dezinformační a konspirační server Cz24.news s odvoláním na údajně britský server The London Crier.

Lež letí po sítích

Zpráva se vzápětí rozletěla po sociálních sítích. Ještě ve čtvrtek v noci se objevila například na oficiální facebookové stránce organizace hnutí Trikolora z Libereckého kraje se zhruba devíti stovkami sledujících, kde byla sdílena s ironickým doprovodným komentářem: „Velkolepá šou za pěkných pár zlaťáků. Média informují o koupi sídla britského krále Karla III. Highgrove House za 20 milionů liber. Podle bývalého králova komorníka byl prodej dohodnut během únorové návštěvy jeho manželky v Británii. A tak nezbývá, než se zeptat pětihlavé saně na to, kolika penězi jsme se nejen na této koupi my osobně podíleli, jako daňoví poplatníci. Tak hlavně, že pro naše nezbývá… P.S. Prý, nebude dlouho trvat a součet nového majetku těch našich papalášů se bude také jistě v budoucnu rozšiřovat. Spokojení ?“ (Jazykově neupravováno, pozn. red.)

V pátek 5. dubna převzala tvrzení i facebooková dezinformační skupina NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE VÁLCE ! (ani název skupiny jazykově neupravujeme, pozn. red.) s 25,3 tisíce členů a sdílet ho začaly další stovky individuálních facebookových profilů. Většinou uživatelů šířících i jiné převzaté dezinformace.

Celá zpráva je přitom vylhaná. Volodymyr Zelenskyj britské královské venkovské sídlo nekoupil.

Tvrzení z týden starého webu

„Celé tvrzení je založeno jen na údajných informacích z druhé ruky, zveřejněných týden starým webem, který v některých případech zapomněl přeložit svůj obsah z ruštiny do angličtiny,“ uvedl už 4. dubna novinář Alex Kasprak ze serveru Snopes ověřujícího fakta.

fakeZdroj: DeníkPodle něj se zmíněné tvrzení, tedy že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj získal za 20 milionů liber sídlo Highgrove House, které patří britské královské rodině, rozšířilo už 2. dubna 2024 na síti X (dříve Twitter), přičemž vycházelo z jednoho jediného zdroje, a sice údajně britského webu The London Crier, a ten zase citoval pouze video „realitního agenta“, jehož youtube kanál byl vytvořen jen o několik týdnů dříve, v únoru 2024.

„Záznamy DNS (Domain Name Systemu, tedy hierarchického, decentralizovaného systému doménových jmen, pozn. red.) navíc ukazují, že web The London Crier byl vytvořen teprve 26. března 2024, tedy pouhý týden předtím, než se z něj začala virálně šířit zpráva o Zelenském,“ píše Kasprak.

Rodina webů z ruské trollí farmy

Novinář vyjmenovává i další důvody, proč je nanejvýš pravděpodobné, že zmíněná zpráva je jen produktem ruské propagandy: „Až na to, že The London Crier zjevně cílí na britské publikum, zapadá jinak svým profilem do řady webů zaměřených na USA, o kterých 7. března 2024 informoval deník The New York Times,“ uvádí Kasprak.

Tyto weby představovaly podle The New York Times zbytky dezinformačního mediálního impéria využívaného ruskou trollí farmou Internet Research Agency a spojovalo je několik společných charakteristických znaků: měly vymyšlené názvy jako The Chicago Chronicle, The New York News Daily nebo The Miami Chronicle, což byly názvy, které připomínaly skutečná historická periodika. Tvrdily o sobě, že byly založeny před desítkami let, ačkoli to nebyla pravda, a vyznačovaly se logy, která evokovala minulou éru americké žurnalistiky.

„Všechny tyto znaky jsou charakteristické i pro zmíněný The London Crier. Noviny s názvem The London Crier se několikrát objevily v románech australské spisovatelky Stephanie Laurensové, ale žádné skutečné noviny s tímto jménem podle zjištění Snopes neexistují,“ píše Kasprak. Slovo „Crier“ se však podle něj skutečně používalo či používá v historických názvech několika britských, kanadských a amerických publikací (stejně, jako tomu bylo u webů zmíněných deníkem The New York Times).

Web si také navzdory tomu, že byl vytvořen teprve v březnu 2024, vytkl do svého zápatí údajná autorská práva sahající až do roku 1863: „All Rights Reserved – The London Crier, 1863 - 2023“.

„I to je v souladu s falešnými americkými weby, které ve svých zápatích také obsahují desítky let stará data autorských práv,“ všímá si Kasprak.

Obskurní logo a ruština zapomenutá v překladu

K takzvaným „starým časům“ odkazuje také logo webu, evokující dřevorytový inkoustový tisk zobrazující dětského kamelota z éry dickensonovských románů vykřikujícího hlavní titulky novin na londýnském náměstí.

„Je třeba zmínit, že toto logo se až tak moc neliší od výstupu, kterého docílíte během 20 vteřin práce s platformou pro vytváření obrázků Artificial Intelligence Midjourney. Podle Timesů hrála právě umělá inteligence významnou roli ve zjevném oživení činnosti Internet Research Agency,“ podotýká Kasprak.

The London Crier ani není skutečný funkční web. Skutečné webové stránky – a zejména weby skutečných médií – zveřejňují informace týkající se zákonných práv jejich uživatelů označené většinou jako smluvní podmínky služby. The London Crier má sice stránku smluvních podmínek zdánlivě také, ta jeho však neobsahuje žádný skutečný text – jen změť latinských slovíček, jaká používají grafici a weboví návrháři, když prezentují předběžný navrhovaný vzhled webu ještě bez vytvořeného obsahu - lorem ipsum.

O tom, že celý web The London Crier vytvořili ve skutečnosti narychlo ruští propagandisté, svědčí i to, že tento web, jenž sám sebe definuje jako „nejdůvěryhodnější zdroj nezaujatých zpráv v Londýně“, publikoval celé články prosazující proruská témata – v ruštině. Jako příklad zmiňuje Kasprak článek „Kreml obviňuje Ukrajinu z válečných zločinů“.

„Sečteno a podtrženo: Web, který byl pouze týden starý, citoval obskurní a nedávno vytvořený kanál YouTube, jehož tvůrce tvrdil, že Zelenskyj se nějakým způsobem dostal k vlastnictví nemovitostí, které – v době zveřejnění této zprávy – zůstávaly a zůstávají zcela veřejně v rukou britské královské rodiny. Už jen z tohoto důvodu je tvrzení nepravdivé,“ uzavírá Kasprak.

Šíří jednu lež za druhou

Lživou informaci, že Zelenský získává za 20 milionů liber britské královské sídlo, převzal od obskurního webu The London Crier již ve středu 3. dubna 2024 také anonymně provozovaný český blog Vlkovobloguje, známý okamžitým šířením neověřených spekulací, pokud nahrávají proruské propagandě.

Autor tohoto blogu, vystupující pod přezdívkou Vlk, sice tuto lež o několik dní později, konkrétně v neděli 7. dubna 2024, s omluvou dementoval, ale skutečnost, že ji původně zveřejnil jako věrohodnou, začal zdůvodňovat dalšími neprověřenými spekulacemi o Zelenském, které zveřejnil už dříve – přičemž je teď označil za informace „z tvrdých zdrojů“. Přestože o žádné „tvrdé“ (ve smyslu věrohodné) zdroje nešlo a přestože i tyto zprávy byly už v minulosti vyvráceny.

Jako pravdivou a věrohodnou tak „Vlk“ nyní znovu připomněl například zhruba rok a čtvrt starou spekulaci investičního portálu Caknowledge, že Zelenskyj má čistý majetek 596 milionů dolarů a měsíční příjem 11 milionů dolarů, kterou na své platformě Vlkovobloguje poprvé zveřejnil 3. ledna 2023. Tato zpráva přitom byla stejně spekulativní a ze stejně nejasného zdroje, jako nynější tvrzení o britském sídle. Což bylo známo už nejméně od července 2022.

„Stránky Caknowledge neposkytují žádný důkaz, jak tato společnost určila Zelenského čisté jmění, plat a měsíční příjem. Bez důkazu také tvrdí, že Zelenskyj vlastní tucet nemovitostí a několik luxusních aut a jachet a že je majitelem akcií ve společnostech jako Apple, Microsoft, Meta a Amazon,“ uvedl 21. července 2022 Andy Nguyen z webu Politifact.

Se jměním Zelenského je to jinak

Nguyen také připomněl, že spekulace Caknowledge připomínaly starší podobné virálně se šířící tvrzení o tom, že Zelenskyj vlastní 15 domů včetně domu na Floridě za 35 milionů dolarů a dále že má tři soukromá letadla, 1,2 miliardy dolarů na zámořském bankovním účtu a měsíční příjem 11 milionů dolarů (tato částka se shodovala i s údajem z Caknowledge). Tvrzení naznačovalo, že Zelenskyj zpronevěřil peníze na pomoc Ukrajině, aby nahromadil osobní majetek.

Jak zjistil Politifact, nejstarším dohledatelným zdrojem této fámy byl příspěvek z 23. února 2022, který byl v této době, tedy těsně před ruskou invazí na Ukrajinu, zveřejněn na webu s názvem EprimeFeed, publikujícím jen příspěvky anonymních autorů, a jako na údajný zdroj informací se odvolával na kanál Nezygar v komunikační platformě Telegram. Tvůrci projektu investigativní žurnalistiky Proekt v roce 2018 zjistili, že kanál Nezygar řídí ruská vláda.

Posílá Ukrajina do války lidi s Downovým syndromem? Nikoli, falešné video vytvořili ruští propagandisté:

Posílá Ukrajina do války rekruty s Downovým syndromem? Češi šíří další lež

Ukrajinský prezident je sice relativně bohatý, ale jeho skutečný majetek se podle mezinárodního byznysového časopis Forbes pohybuje v několikařádově nižších částkách. Forbes Ukrajina odhaduje celé Zelenského jmění na 20 milionů dolarů, podle dodatečného průzkumu Forbesu USA jde o méně než 30 milionů dolarů. Web Celebrity Net Worth hovoří o 25 milionech amerických dolarů.

Roční příjem ukrajinského prezidentského páru (Zelenského i jeho ženy Oleny) činil v roce 2020 podle Forbesu něco málo přes 700 tisíc dolarů.