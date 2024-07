Server Ukrajinska pravda s odvoláním na své zdroje z ukrajinské tajné služby SBU píše, že útočily ukrajinské drony a exploze otřásly muničním skladem. Oblastní gubernátor Alexandr Gusev na platformě Telegram sdělil, úřady evakuují některé obyvatele v Podgorenském okrese a nikdo nebyl zraněn.

Gusev nejprve informoval o sestřelení několika bezpilotních letounů nad Voroněžskou oblastí. Části trosek podle něj dopadly na místní sklad, kde poté začalo hořet. Co se ve skladu nacházelo, neuvedl. Informoval však, že následovaly "detonace výbušných předmětů". V dalším příspěvku informoval o vyhlášení výjimečného stavu v části postiženého okresu a evakuaci místních obyvatel do bezpečí. "Detonace výbušných předmětů pokračuje," napsal. Na místě podle něj pracují operační složky i armáda.

Kyjev se zatím oficiálně nevyjádřil. Ukrajinska pravda píše, že sklad se nachází u obce Sergejevka a rozkládá se na ploše 9000 metrů čtverečních. Rusové tam podle zdrojů portálu uchovávali střely země-země, země-vzduch, granáty do tanků i děl a munici do střelných zbraní. Vše bylo určeno do války, kterou Rusko proti Ukrajině vede už třetím rokem. S obdobnými informacemi přišla také agentura Reuters s odvoláním na svůj blíže nespecifikovaný bezpečnostní zdroj. Ukrajinska pravda publikovala i video z místa.

Server Meduza v souvislosti s děním ve Voroněžské oblasti podotkl, že ruské ministerstvo obrany útok bezpilotních letounů v tomto regionu v noci na dnešek nehlásilo. Podle resortu protivzdušná obrana zničila jeden dron nad územím Belgorodské oblasti.

Útoky bezpilotními drony

Voroněžská oblast se nachází v jejím sousedství, sousedí také s východoukrajinskou Luhanskou oblastí, kterou nyní okupují ruské invazní síly. Ukrajina, která se už třetím rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, podle agentury Reuters uvádí, že útočí na ruskou vojenskou, dopravní a energetickou infrastrukturu s cílem podkopat ruské válečné úsilí a také jako reakci na nekončící ruské vzdušné útoky na ukrajinskou infrastrukturu.

Agentury Reuters a AP mezitím upozornily na uhašení požárů nádrží s pohonnými hmotami v ruském Krasnodarském kraji. Operační štáb regionu v sobotu hlásil, že tam protivzdušná obrana sestřelila několik bezpilotních strojů. Padající trosky podle něj mimo jiné způsobily požáry nádrží s pohonnými hmotami na dvou místech. V sobotu večer úřady informovaly o uhašení jednoho požáru a v neděli ráno i druhého.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války ověřit.