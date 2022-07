Mjacaj byl již jako mladistvý odsouzen za loupežné přepadení, při němž zemřel 13letý chlapec. V roce 2010 dostal deset let vězení, po pěti byl ale propuštěn. A měsíc poté, 3. července 2015, zastavil tento tehdy 20letý mladík terénní vůz se dvěma českými turisty. Bylo to v blízkosti lokality Theth, kde v roce 2001 beze stopy zmizeli tři čeští studenti. Policie později uvedla, že Mjacaj dvojici vyhrožoval automatickou zbraní, konkrétně kalašnikovem, a vynutil si tak vstup do vozu. Útočník policii řekl, že chtěl jen ukrást auto. „Chtěl jsem po nich peníze a cennosti, oni ale předstírali, že mi nerozumí," vypověděl muž na policii. Když dojeli do lesa, český turista se pokusil zmocnit jeho zbraně, uvedl Mjacaj. Přiznal, že ho zastřelil a pak i jeho partnerku, tvrdil však, že neúmyslně. Z nabouraného vozu poté utekl. Uvnitř ale zůstaly otisky prstů, a tak policie brzy znala jeho identitu. Ve vesnici Grudë, kde se muž v jednom z domů skrýval, bylo nasazeno asi 350 policistů. Na místě byl také policejní vyjednávač, který se podle webu listu Shqiptarja snažil mladíka přimět, aby se policistům vzdal. Muž vyšel ven, až když mu policie slíbila, že ho nezabije.

Dvacetiletý Albánec se přiznal k vraždě dvou českých turistů

Událost tehdy rodiny obětí i jejich známé a spolupracovníky hluboce zasáhla. „Byl to skvělý pohodový kluk. Dělal hodně do motorek, jezdil na dlouhé cesty, minulý rok byl v Mongolsku. Letos si pořídil terénní vůz, tak se vydal s přítelkyní na cestu s ním. Nikdy nikoho nenechal ve štychu, byl to prostě správný hasič. Jsme tady jako jedna velká rodina a tohle je hrozná tragédie. Když jsem se to dozvěděl, nechtěl jsem tomu ani uvěřit, je to strašné,“ svěřil se jeden ze sušických hasičů Bohumír Bucifal ml.

Zatčení dvacetiletého recidivisty Sokola Mjacaje.Zdroj: YouTubeSoud se konal na podzim 2015 ve Skadaru. Příbuzní i přátelé zavražděných se tehdy shodli, že adekvátní za spáchaný čin je pouze trest smrti. Ten však nebylo dle albánských zákonů možné uložit. Soud nakonec Mjacajovi udělil dva tresty. Prvním bylo odnětí svobody na deset let za nezákonné držení zbraně, druhým doživotí za krádež s následkem smrti. Mjacajova obhájkyně tehdy kritizovala soud, že porušil práva obžalovaného. On si podal odvolání, ale jak v úterý informovala albánská média, nejvyšší soud mu nevyhověl.

