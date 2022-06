K balíčku se muzeum dostalo v roce 2006, až dosud se ale nevědělo, o jakou raritu jde. „Zabalený potravinový balíček byl chybně označený za předmět z padesátých let. Ovšem když byl nedávno kvůli připravované výstavě důsledně prozkoumán, vedení muzea okamžitě poznalo, že jde o raritní balíček z období druhé světové války,“ uvádějí zástupci muzea na webu instituce.

Po tomto fascinujícím zjištění nechali vědci z muzea balíček osvítit rentgenem, aby zjistili, co je uvnitř. A překvapení pokračovala. „Ukázalo se, že je v něm veškerý původní obsah,“ zmiňují zástupci muzea.

Díky tomu se nyní instituce může pyšnit tím, že vlastní něco absolutně jedinečného. Žádný jiný neporušený potravinový balíček s veškerým obsahem ze Dne D, jak bývá vylodění v Normandii také označováno, totiž neexistuje.

