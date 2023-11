Pekarová Adamová a Vystrčil přijeli do Kyjeva. Uctili oběti hladomoru

ČTK

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazili do Kyjeva, kde se společně s šéfy parlamentů dalších evropských zemí setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou ukrajinského zákonodárného sboru Ruslanem Stefančukem. Kvůli leteckému poplachu čeští politici rovnou z vlakového nádraží zamířili na několik desítek minut do hotelového krytu. Poté jako první bod oficiálního programu zapálili svíčky u památníku obětí ukrajinského hladomoru z let 1932 až 1933.

Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová přijeli do Kyjeva | Foto: ČTK