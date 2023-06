Prigožin při vzpouře plánoval zajmout Šojgua a Gerasimova, tvrdí americké zdroje

ČTK

Původní plán šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina ještě před jeho víkendovým pokusem o ozbrojenou vzpouru v Rusku byl vzít do zajetí ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) to říkají americké zpravodajské zdroje.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu (vpravo) a náčelník Generálního štábu a první náměstek ministra obrany Valerij Gerasimov naslouchají ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi během jejich setkání v Moskvě 27. února 2022. | Foto: ČTK