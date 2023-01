Hlavním terčem jeho verbálních útoků je zejména ministr obrany Sergej Šojgu. Dle CNN za nevraživost mezi oběma aktéry války mohou lukrativní vojenské zakázky a taky kontroverzní role Wagnerovců v Sýrii. Podzimní neúspěchy ruské armády pak Prigožinovi ještě nahrály do karet. Po zářijovém debaklu v Charkově, kdy si rychlá ukrajinská protiofenzíva vynutila ústup Rusů, na svém kanále na síti Telegram prohlásil, že vrchní velení by mělo jít bojovat naboso s kulomety do první linie.

Vagnerova skupina: Obávaní žoldnéři, které má podporovat i „Putinův šéfkuchař“

Šojgu je i pod palbou veřejnosti, která mu vyčítá, že se neobjevuje mezi příslušníky armády na frontě. Rovněž si od lidí vysloužil kritiku za úmrtí ruských vojáků při raketovém útoku na kasárna v Makijivce. Toho samozřejmě jeho protějšek populisticky využívá ve svůj prospěch. Poukazuje na chyby a slabé stránky ruské armády, a zároveň představuje, co takzvané speciální operaci nejvíce chybí: účinná pěchota.

Rád připomíná, že Wagnerovci byli prvními vojáky, kteří na jaře loňského roku vstoupili po těžkých bojích do města Popasna. Nyní obdobně přistupuje ke střetům v Bachmutu a Soledaru, kde jeho organizace působí. Experti se podle CNN domnívají, že případné dobytí měst by pro Prigožina bylo jednak blyštivým vítězstvím, a jednak příležitostí, jak opět zastínit Šojgua. Sám v pátek uvedl, že to byly pouze jeho jednotky, které v posledních dnech dosáhly úspěchů v okolí Soledaru. „Bachmut je důležité logistické centrum. Našim úkolem je co nejvíce likvidovat nepřátele a co nejméně umírat,“ sdělil na záběrech z frontové linie.

Neodpustil si přitom další rýpnutí do řadové armády, když se zeptal: „Kdo tady je mimo Wagnerovu skupinu?“ Nastoupení žoldnéři mu pak sborovně odpověděli: „Nikdo jiný!“

Jeho ambicí si všímají i ve Washingtonu. „V nedávné minulosti jsme byli svědky, že Wagnerova skupina postupuje rychleji než kterákoli jiná jednotka ruské armády,“ sdělila dle informací CNN na brífinku náměstkyně amerického ministra obrany Laura Cooperová.

Ruský oligarcha získává na popularitě mezi lidmi i díky své drzosti. Minulý měsíc se dokonce vysmíval ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému při jeho návštěvě Bachmutu. „Možná se do večera setkáme. Sedím a čekám na vás u města,“ uvedl na svém Telegramu. U obyvatel Ruské federace si šplhl také poté, co se provokativně vyjádřil ke zprávě, že Spojené státy americké nejspíš označí Wagnerovu skupinu za teroristickou organizaci. „Lidové rčení říká, nebuďme spící psy. Takže Američané, nebuďte spící Wagnerovce,“ reagoval Putinův šéfkuchař.

V jednotce vyžaduje disciplínu

Působení pěších jednotek Wagnerovců je údajně brutální, avšak disciplinované. Mají za úkol vést ofenzívy, takže vysoké ztráty jsou normálním jevem. Mezi členy figurují bývalí policisté, vojáci i další dobrovolníci. Konflikt na Ukrajině však do jejich řad přidal i vězně. Prigožin se svými poručíky loni v ruských věznicích poskytli jednoduchou nabídku osobám s kriminální minulostí: když absolvují půl roku bojů v sousední zemi, dostanou milost.

Objevily se záběry, kde přímo Prigožin k nasazeným vězňům promluvil, aby zdůraznil, že Wagnerova skupina nedovoluje alkohol, drogy, sexuální styk s místními ženami, zvířaty, muži či čímkoliv. „Neznásilňujte žádné holky, buď se milujte, nebo za to zaplaťte,“ vzkázal. Kdo tato pravidla poruší, toho čeká nekompromisní trest: smrt. The Washington Post uvedl, že v paramilitární jednotce dochází k mimosoudním popravám dříve odsouzených jedinců, a to zejména kvůli užívání omamných látek, znásilnění civilistů či dezerci.

Zdroj: Youtube

Stanice CNN na základě údajů Kremlu a skupin na ochranu vězňů uvedla, že se k jednotce přidalo více než třicet tisíc dříve odsouzených lidí. Mezi nimi i vrazi. Podle The Washington Post ale Spojené státy odhadují, že Wagnerova jednotka má nyní na Ukrajině rozmístěno padesát tisíc vojáků, včetně deseti tisíc kontraktorů a čtyřiceti tisíc rekrutů z věznic.

Podle informací deníku The Washington Post jejich omilostnění proběhlo tajně ještě předtím, než se vězni dostali do bojů na Ukrajině. Členka ruské Rady pro lidská práva Eva Merkačevová uvedla, že náborová strategie nejspíš měla právní nedostatky. Kromě toho dekrety vyšly tajně i proto, že se úřady chtěly vyhnout zveřejnění jmen propuštěných kriminálníků. „Prezidentský dekret o omilostnění odsouzených, kteří se účastnili speciální operace, představuje státní tajemství, protože umožňuje identifikaci těchto lidí,“ sdělila pro agenturu RIA Novosti. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na otázku, zda může tajné milosti potvrdit, odmítl přímo odpovědět.

Ruští vojáci, kteří míří na Ukrajinu, dostali benefit: Zmražení spermií zadarmo

Minulý týden agentura RIA Novosti zveřejnila video, na němž Prigožin blahopřeje dvěma desítkám bývalých vězňů k dokončení smlouvy, kterou podepsali v létě loňského roku. „Svůj kontrakt jste dokončili se ctí a důstojně,“ bylo slyšet na videu. Poté se zeptal, co plánují do budoucna. „Vrátit se a dokončit, co jsme začali,“ odpověděli mu sborově.

Podle ředitelky neziskové organizace Rusko za mřížemi Olgy Romanovové nemají ani na výběr. „Všichni totiž podepsali smlouvu o prodloužení kontraktu,“ sdělila The Washington Post. Dodala, že tehdejším zločincům bylo přislíbeno, že už je nenasadí v první linii jako údernou skupinu, ale stanou se součástí blíže nespecifikované speciální roty, která dostane za úkol sledovat ukrajinské sabotážní a průzkumné skupiny.

Zdroj: Youtube

Ruskojazyčnému zpravodajskému serveru Agentstvo se podařilo identifikovat několik bojovníků na videu, z nichž většina si odpykala trest za vraždu, loupež nebo podvod. Byl mezi nimi i Dmitrij Karjagin, který zabil svou sedmaosmdesátiletou babičku, válečnou veteránku, a ukradl jí peníze získané prodejem jejího bytu.

Oportunista proti oligarchům

Prigožin se podle expertů nebojí veřejnosti ukázat špatné zprávy a snaží se ruskou operaci nepřikrášlovat. Například minulý týden zveřejnil video na svém vlastním médiu FAN, kde bylo vidět, jak si prohlíží černé pytle na mrtvoly naskládané vedle sebe. „Zemřeli hrdinsky. Jejich smlouva nyní skončila, příští týden se vrátí domů,“ řekl.

Kolik členů jeho organizace v bojích padlo, není jasné. CNN s odkazem na nepotvrzené ztráty v oblasti Bachmutu odhaduje stovky. Podle Prigožinova vyjádření na jeho Telegramu jsou vyšší ztráty zapříčiněné i tím, že ukrajinské síly mění každý dům v pevnost. „Chlapi někdy bojují celé týdny o jedinou budovu,“ sdělil.

Zdroj: Youtube

Ovšem v Kremlem podporovaných médiích se také objevily reportáže z fronty, které Prigožinovo počínání neukázaly zrovna tak, jak by si představoval. Ruská státní tisková agentura RIA Novosti zobrazila jednoho člena Wagnerovců, který si stěžoval, že jednotce chybí vozidla, munice a obrněné transportéry.

O několik dní později na to Prigožinova organizace zareagovala prohlášením, ve kterém tvrdila, že někdo požádal některá média, aby o ruském oligarchovi zveřejnila negativní článek. Neupřesnila však, kdo žádost vznesl. Prigožin jen naznačil, že o diskreditaci jeho osoby by se mohli pokusit lidé v uniformě, kteří mají blízko k armádě. Údajně kvůli tomu, že se nemohou smířit s tím, že nedosahují stejné účinnosti jako Wagnerova skupina. Následně se pak znovu pustil do ruské elity. „Dny oligarchů jsou sečteny, protože jejich negativní vliv na budoucnost Ruska se jasně ukázal během speciální operace,“ prohlásil.

Obávaný člen Vagnerovců padl. Muž s přezdívkou Kat byl pro Ukrajince noční můrou

Sám Prigožin se rád prezentuje jako muž z lidu a staví svou veřejnou kampaň proti nevýrazným výsledkům ruské armády, což dává za vinu i bohatým elitám. Jeho počínání však podle CNN není výzvou přímo Putinovi. Odborníci se naopak domnívají, že ruskému prezidentovi se může hodit, když má někoho, kdo vojenským velitelům šlape na paty. Spolu s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem jsou tak schvalovanými narušiteli režimu.

Analytička Tatjana Stanovayová z organizace R.Politik pro CNN poznamenala, že Prigožin jako soukromý podnikatel si velmi zakládá na dobrých vztazích s úřady. „V důsledku toho je jeho pozice velmi zranitelná,“ vysvětlila. Není přitom jasné, jestli mu nyní jde o politický vliv, nebo se jen snaží prosazovat agendu Wagnerovců.

Putinův šéfkuchař

Jevgenij Prigožin vlastní síť restaurací a cateringovou firmu Concord Catering. Má však blízko k politikům. S prezidentem Vladimirem Putinem se zná od devadesátých let minulého století, navíc oba pocházejí z Petrohradu. Šéf Wagnerovců dříve získal cenné zakázky pro Kreml a později založil ruskou trollí farmu, známou jako Agentura pro výzkum internetu, jejímž úkolem bylo zasahovat do amerických voleb v roce 2016. Pro to všechno si vysloužil přezdívku Putinův šéfkuchař.

Podle CNN se navzdory svému bohatství a kontaktům vždy považoval za antioligarchu. Je ale bystrý oportunista. Vlastní žoldnéřské operace vedl již v Sýrii a v různých afrických zemích. Záměrně organizoval mise Wagnerovců zejména v nejchudších rozvojových zemích, například ve Středoafrické republice.Důvod volby míst byl prostý - chtěl získat lukrativní koncese na těžbu nerostných surovin. I proto se objevují spekulace, zda to taky není jedním z důvodů, proč Wagnerova skupina zasahuje v oblasti Soledaru, kde se nacházejí obrovské zásoby sádrovce, minerálu používaného při výrobě hnojiv a sádry.

Zdroj: Youtube

Nicméně faktem zůstává, že Wagnerovci jsou pro Prigožina způsob, jak získat peníze a vliv. Například v Sýrii se některé operace paramilitární organizace zaměřily na cenná naleziště zemního plynu a ropy. A velké plus v tom podle CNN spatřuje i Kreml, protože podobné operace jsou jednou z možností, jak dosáhnout určitých zájmů mimo oficiální záznamy.