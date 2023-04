Bývalí žoldnéři z Wagnerovy skupiny se přiznali k zabíjení desítek ukrajinských válečných zajatců, ale i civilistů včetně žen a dětí. V podrobném svědectví popsali zvěrstva páchaná Rusy ve válce na Ukrajině.

Ruští vojáci v Chersonské oblasti na Ukrajině | Foto: Profimedia

Během déle než rok trvající války na Ukrajině se objevilo už několik svědectví o hrůzných činech, které údajně páchala ruská žoldnéřská Wagnerova skupina. Jednalo se například o loňský masakr v Buči nebo nahrávku nedávno kolující po sociálních sítích, na níž uřízli hlavu ukrajinskému vojákovi. Seznam zvěrstev, při kterých obyčejnému člověku běhá mráz po zádech, se však nyní ještě rozšířil.

Bývalý ruský trestanec naverbovaný Wagnerovci Alexej Savičev se v telefonickém rozhovoru s britským deníkem The Guardian svěřil, že během svého půlročního působení na východě Ukrajiny se podílel na mučení a hromadných popravách ukrajinských vojáků. „Řekli nám, ať nebereme žádné zajatce. Tak jsme je na místě zastřelili,“ uvedl.

Šokující svědectví: Zběhlý velitel Wagnerovců promluvil o brutalitě této skupiny

Svým podrobným vyprávěním odkryl další hrůzné činy, které ruské jednotky na okupovaném území páchaly. V bojích u města Soledar loni na podzim se dle svých slov podílel na zabití dvaceti Ukrajinců v obklíčení. „Zkropili jsme je našimi náboji. Je to válka, ničeho nelituju. Kdybych mohl, vrátím se tam,“ řekl devětačtyřicetiletý Rus.

Jejich nelítostnému vražednému řádění neunikli ani zranění. „Jednou jsme hodili granát do příkopu, kde jich bylo asi padesát,“ uvedl a dodal, že kdyby Ukrajince nezabili, tak by je nejspíš stejně mučili.

Civilisté nesměli utéct

Savičevovo svědectví ve více než hodinovém videu poprvé zveřejnila v pondělí 17. dubna skupina pro ochranu práv Gulagu.net. Muž v něm popsal i brutalitu, kterou páchal proti civilistům. S dalšími spolubojovníky zabili neozbrojené lidi ze tří set až čtyř set početné skupiny skrývající se ve sklepě devítipatrového panelového domu. „Vycházeli ven z krytu. Měli jsme rozkaz, abychom všechny od patnácti let a starší hned beze slova zastřelili. Zastřelili jsme dvacet až dvacet čtyři lidí," popsal Savičev.

Zdroj: Youtube

Ve videu vystoupil spolu s dalším bývalým Wagnerovcem identifikovaným jako Azamat Uldarov. Ten taky uvedl, že během bitvy o Bachmut zabíjel civilisty včetně dětí. Sám přitom zastřelil asi pětiletou holčičku. „Kvičí, je to malé dítě, chápeš. Střelil jsem pěti- šestiletou dívku a dorazil ji,“ sdělil na kameru. „Měli jsme rozkaz to vyčistit a všechny zlikvidovat,“ dodal. Ten údajně zazněl přímo od šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina.

Uldarov se také přiznal, že Wagnerovci neberou zajatce a všechny vzdávající se ukrajinské vojáky zabíjejí, a to hlavně podříznutím hrdla nožem, což také natáčejí na videa. Občas ale Prigožin nařídil ubít zajatce kladivem.

Vojáci byli i svědky několika hromadných vražd dalších Wagnerových bojovníků, které jejich velitelé obvinili z neuposlechnutí rozkazů nebo z porušení kodexu chování, což se mimo jiné týká požívání alkoholu, drog nebo znásilňování civilistů.

Bojí se o svůj život

Od poskytnutí rozhovoru je Alexej Savičev na útěku. Obává se, že bude čelit stejným důsledkům jako odsouzený vrah naverbovaný Wagnerovou skupinou Jevgenij Nužin, jenž se vzdal ukrajinským silám, ale později ho vydali Rusům, kteří ho popravili. „Vím, co mohou udělat těm, kteří promluvili,“ sdělil uprchlý voják pro The Guardian. „Chápu, že můžu brzy zemřít, ale nechci, aby to byla násilná smrt,“ dodal.

Bojí se o život. Bývalý velitel Wagnerovců utekl do Norska a požádal o azyl

Dříve odsouzený vrah se přidal k žoldnéřům poté, co šéf organizace Jevgenij Prigožin loni v září navštívil trestaneckou kolonii IK-12 ve Voroněži, kde verboval vězně, přičemž jim nabídl odpuštění trestu, když půjdou do války. „Říkal, že hledá vrahy, protože pravidelná armáda je plná slabochů, co nedokážou pořádně dělat svou práci,“ prohlásil Savičev. Wagnerovci jej přijali, ačkoliv měl diagnostikovanou nemoc HIV - ruská armáda nedovoluje lidem s vážnými nemocemi vstupovat do svých řad. „Bylo jim jedno, jakou máte nemoc, hlavně že umíte zabíjet,“ řekl.



Podle Savičevova vyprávění se přihlásilo něco přes sto vězňů z Voroněže. Po dvoutýdenním výcviku je poslali na frontu, kde je zařadili do čtyřčlenných jednotek, které měly za úkol podnikat mimořádně nebezpečné útoky na ukrajinské pozice. „Byli jsme v podstatě jen maso pro naše velitele,“ poznamenal. Jejich oddíl bojoval nejprve v Soledaru a po dobytí města začátkem letošního ledna se přesunul k Bachmutu.

Prigožin považuje svědectví za lež

Skrývající se Rus poskytl deníku The Guardian i snímky dvou medailí, které dostal za bitvu u Soledaru. Jeho půlroční vojenský turnus skončil 12. března. Odhadl, že ze stovky bývalých vězňů jich přežilo jen jednadvacet.

Šéf skupiny Prigožin v reakci na zveřejněné video prohlásil, že výpověď dvou bývalých žoldnéřů je zjevná lež. Dodal, že Wagnerovi bojovníci nikdy neubližují dětem.

Ruské válečné zločiny vypluly na povrch: Ukrajinka si kopala hrob, Romana unesli

Rozhovor okomentoval i šéf štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak. Podle něj mají být viníci potrestáni. „Přiznání nestačí. Musí se dočkat tvrdého a spravedlivého trestu,“ napsal na svém twitterovém profilu.

Deník The Guardian nemůže otřesné tvrzení obou mužů nezávisle ověřit, ale viděl ruské trestní dokumenty, z nichž vyplývá, že Savičev byl odsouzeným vrahem odpykávajícím si trest ve věznici ve Voroněži, ale 12. září jej propustili na základě prezidentské milosti Vladimira Putina.