Kdo je elitní odstřelovač Wali, jenž pomáhá Ukrajině? Veterán, programátor, otec

Zprávy o jeho údajné smrti na frontě se začaly šířit na sociálních sítích minulý týden, ovšem bez věrohodného zdroje. Dezinformace tvrdily, že slavný Wali 'nepřežil ani jeden den bojů na Ukrajině‘.

Samotný Wali nicméně v rozhovoru pro Global News tento týden informace označil za lživé a potvrdil, že je živý, odpočatý a celkově v pořádku. „Když jsem po několika dnech zapnul telefon, objevil jsem stovky naléhavých zpráv od lidí, kteří byli přesvědčeni, že jsem byl zabit v akci. Byl jsem v podstatě ten poslední, kdo se dozvěděl, že mám být mrtvý,“ řekl se smíchem.

Former Canadian Armed Forces sniper "Wali" says he was the last to learn of his own death in Ukraine. Spoke to him this am. He returned from battling Russian forces on the frontlines in the Kyiv region & learned about a Russian disinformation campaign declaring he was killed. pic.twitter.com/XTIbgemPGT — Ashley Burke (@AshleyBurkeCBC) March 22, 2022

Obrovský strach o něj nějakou dobu měla i jeho rodina a přátelé. Někteří po Walim dokonce chtěli aktuální fotky nebo mu dávali testové otázky, aby ověřili, že jde skutečně o něj, uvedl veterán pro kanadskou CBC.

Jen ruské lži

Kanadský odstřelovač netuší, kde přesně se zvěsti o jeho smrti vzaly, podotýká však, že zřejmě byly součástí ruské propagandy. „Myslím, že je to jen ruský trolling. Nerozumím tomu, proč Rusové stále tlačí takové lži, vždyť přece kvůli své falešné propagandě musí postupně ztratit veškerou věrohodnost. Muselo jim být naprosto jasné, že se za pár dní objevím a všichni budou vědět, že žiju,“ nechápe.

Lži vyvrátil také na svém facebookovém účtu, kde od počátku invaze dokumentuje svou cestu v boji proti ruským jednotkám. „Jsem naživu. Jako důkaz předkládám svou fotku v taktické super sniper pozici bojovníka komando v bazénu s míčky. Zvěsti, že jsem zemřel v boji, jsou naprosto směšné," napsal.

Wali novinářům sdělil, že poslední týden, kdy o něm kolovaly tyto zvěsti, strávil v ústraní odpočinkem, protože ho trápí lehčí zdravotní problémy. Také proto byl nějakou dobu skutečně 'offline'. Zpět v přední linii bude podle jeho slov během několika dní. „Bojuju po boku úžasných ukrajinských vojáků, v posledních dnech moje skupina v regionu úspěšně postoupila proti nepříteli,“ naznačil. Odkazuje zřejmě na úspěchy ukrajinské armády, která v polovině týdne vytlačila ruské jednotky dále od Kyjeva.

„Tahle válka je jako hrát šachy, aniž byste věděli, kde jsou soupeřovy pěšáci. Víte něco málo, ale ne dost. Teprve když se k nepříteli dostanete na padesát metrů, víte, jak to je,“ nastínil.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines



Says he was simply in black-out mode



Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) March 22, 2022

Jako bojovat v centru Toronta

Přiznal také, že už se na Ukrajině skutečně ocitl velmi blízko smrti. „Místnost přímo vedle té, v níž jsem právě byl, zasáhla střela z tanku. Bylo to asi tři metry od nás. Měli jsme štěstí,“ popsal děsivou situaci. Také řekl, že jeden z jeho kanadských kolegů byl zasažen střelou, ale přežil. Wali na Ukrajině bojuje mimo jiné po boku dalšího známého kanadského veterána s přezdívkou Shadow (Stín). Také on si kvůli bezpečí svých blízkých přeje zůstat v anonymitě.

Pravicový extremista chtěl bojovat na Ukrajině. Nakonec vzal nohy na ramena

Nejvíce Waliho překvapilo, jak je válka na Ukrajině odlišná od těch, které do té doby zažil. „Není to tak, že by nic nefungovalo. Pořád funguje internet i proud, v centru Kyjeva je to v pohodě. Chvíli jsme třeba pobývali v jednom z bytů v hlavním městě, byl krásný a měli v něm automat na espresso. Je to jako bojovat v centru Toronta,“ žertoval.

Popsal také, jak to aktuálně vypadá v okolí hlavního města. „Jednoho večera se v dáli ozvalo ostřelování. V jednu chvíli jsem začal obdivovat krásný západ slunce. Pak jsem si ale uvědomil, že je to hořící město,“ popsal.

V Kyjevě podle něj také například pobíhá mnoho opuštěných domácích zvířat. „Rusové běžně střílejí na psy, protože jejich štěkot může prozradit jejich pozici,“ nastínil.

Amatérská invaze a frustrovaní gauneři

„Když jsme dorazili do jedné z budov, narazili jsme na starší ženu, která byla i se svojí kočkou už několik dní bez jídla. „Řekla nám, že jen krátce před naším příchodem se jeden muž, který v domě bydlel, zabil. Je to smutné, protože lidé tady jsou hrdí. Tato země chce růst,“ řekl.

Bez vojenských zkušeností do války. Britova mise na Ukrajinu byla noční můrou

Veterán z Afghánistánu a Iráku popsal také to, jak vnímá dosavadní postup Rusů při invazi na Ukrajinu. „Celé je to strašně amatérské. Rusko není bohatá země a na technice a zbraních ruských vojáků je to vidět. Nemají schopnosti sil NATO. Rusové ničí všechno, prostě neustále ostřelují budovy, znovu a znovu,“ komentoval s odkazem na nedostatek promyšlenější strategie okupačních vojsk. „Rusové se bojí boje zblízka. Nejraději bombardují, pořád dokola ničí domovy Ukrajinců, jsou to takoví frustrovaní gauneři," prohlásil

Západní země by podle veterána měly Ukrajině pomoci zasláním moderních zbraní. Bez nich by byly ukrajinské ztráty mnohem vyšší. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve také vyzval dobrovolníky, kteří mají vojenské zkušenosti, aby přišli jeho zemi na pomoc. Armáda jim zajistí zbraně a munici.

Wali na Ukrajině ještě nějakou dobu zůstane, dokud podle svých slov nesplní svou povinnost. „Možná příště, až Rusové řeknou, že jsem zemřel, to bude pravda, ale už jim nikdo neuvěří,“ dodal.

Odstřelovač Wali



• kanadský válečný veterán, odsloužil mise v Afghánistánu a Iráku

• Wali v arabštině znamená ochránce, přezdívku mu dali lidé v Afghánistánu

• narodil se v Montrealu, v Kanadě se živí jako programátor

• s rodinou nyní žije v Québecu, má manželku a ročního syna

• do východní Evropy se vydal, protože cítil povinnost pomoci Ukrajině proti ničím nevyprovokované ruské agresi