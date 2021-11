Podle některých odborníků půjde o jeden z nejočekávanějších bodů letošního vánočního televizního programu v Británii. Vánoční charitativní koncert, záštitu nad nímž drží Catherine, vévodkyně z Cambridge, manželka britského prince Williama, však nakonec neodvysílá stanice BBC, jak bylo původně v plánu. Princ William s manželkou nabídli vysílací práva k němu konkurenční ITV. Podle všeho jde o první krok k bojkotu, jímž královská rodina stanici BBC pohrozila poté, co se zástupci média rozhodli odvysílat nový kontroverzní dokument o princích Williamovi a Harrym.

Přesun vánočního koncertu je poměrně výrazným krokem. „Kate bude podle všeho hostitelkou události, a spekuluje se, že se při show objeví i děti vévody a vévodkyně z Cambridge, princ George, princezna Charlotte a princ Louis," uvádí web BBC News.

Každá příležitost, při které se na veřejnosti objeví toto trio pravnuků královny Alžběty II., je ostře sledovaná, a je tak pravděpodobné, že stanice, která nakonec koncert odvysílá, může počítat s velkým zájmem diváků. „Bude to nádherný vánoční koncert, který lze považovat za televizní zlato," cituje nejmenovaný zdroj z televizního prostředí britský bulvární list The Sun.

Přestože natáčení koncertu, které se má uskutečnit počátkem prosince, se ujme produkční část BBC - BBC Studios, vysílací práva byly v předchozích dnech nabídnuty pouze konkurenční stanici ITV. „Stanice zatím veřejně nepotvrdila, že koncert vévody a vévodkyně z Cambridge se objeví v jejím vysílacím schématu. Podle informací médií by ale měl být na ITV odvysílán 23. nebo 23. prosince," zmiňuje server BBC News.

Na webu ITV se uvádí, že vysílací práva byly této stanici nabídnuty náhle tento týden.

Kontroverzní dokument

Rozhodnutím přesunout koncert z BBC na ITV členové královské rodiny zjevně začínají plnit hrozbu bojkotu BBC. Ta vzešla z poté, co se televizní společnost rozhodla na kanálu BBC Two uvést nový kontroverzní dokument o princích Williamovi a Harrym. Britské panovnici a její rodině především vadilo, že jí nebylo umožněno vidět dvoudílnou sérii The Princes and the Press (Princové a tisk) v předstihu a adekvátně se k ní vyjádřit - popřípadě dát stopku těm nejkontroverznějším tvrzením.

Podle zdroje listu Daily Mail přesun vysílání vánočního koncertu na ITV ze strany královské rodiny ukázkou toho, že to s rozvázáním spolupráce s BBC myslí vážně. „Koncert měl vysílat kanál BBC1, ale plán byl změněn kvůli hroznému sporu ohledně dokumentu. A vztahy mezi královskou rodinou a BBC se spíše ještě více zhorší, až bude uveden i druhý díl dokumentu," řekl zdroj listu Daily Mail.

Britská královna Alžběta II., princ Charles a princ William kromě zákulisních jednání s BBC v reakci na odvysílání prvního dílu nového dokumentu vydali společné prohlášení. „Svobodný tisk je zásadní pro zdravou demokracii. Příliš často se ovšem stává, že nafouknutá a nepodložená tvrzení od bezejmenných zdrojů jsou prezentována jako fakta, a je zkličující, když je někdo, mezi jinými i BBC, prezentuje jako hodnověrná," píše se v prohlášení.

Mediální válka bratrů

Sporný snímek The Princes and the Press má dvě části. První byla odvysílána v pondělí, druhá má jít do vysílání příští týden. Podle oficiálního popisu má dokument Amola Rajana, který dlouhodobě královskou rodinu kritizuje a považuje monarchii za přežitek, podrobně rozebírat vztah rodiny a britského tisku. Zástupci Buckinghamského paláce tvrdí, že je dokument plný nepravd a nafouknutých nepodložených obvinění.

Nejvíce pobuřující obvinění ve snímku se mají týkat toho, že princové William a Harry zneužívali britský tisk k vyřizování osobních účtů v době, kdy se Harry s manželkou Meghan rozhodli odejít od královské rodiny. „První, již odvysílaná epizoda, zahrnovala zmínky o tom, že negativně laděné příběhy o vévodech ze Sussexu, které tisk zveřejňoval, unikly od dvořanů znepřátelených paláců. Druhá epizoda, která bude teprve uvedena, se pak podle všeho podívá na celý problém do hloubky. Zástupci královské rodiny se obávají, že součástí snímku budou tvrzení o tom, že William i Harry prostřednictvím svých poddaných pouštěli do tisku špínu na toho druhého," shrnuje server BBC News.

Podobná tvrzení se měla počátkem letošního roku objevit i v jiném dokumentu, ten byl ale těsně před odvysíláním na pokyn královské rodiny pozměněn a sporné pasáže z něj vystřiženy.

Po dnech mlčení se k celé věci vyjádřili i zástupci BBC. „BBC přistupuje ke vztahům s národními institucemi promyšleně. Královská rodina je v centru naší identity, její význam je jednoznačný. Stanice má ke královské rodině respekt. Čas od času ovšem naše organizace produkuje programy, které se nemusí setkat s pochopením všech částí britského establishmentu. Naší prací je však být nezávislí," uvedl šéf BBC Richard Sharp.