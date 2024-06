Švýcarsko se od pátku potýká s důsledky extrémního počasí. Kvůli přívalovým dešťům a bouřkám byla některá města na jihovýchodě země pod vodou. Změklý povrch horských hřebenů způsobil sesuvy půdy, které zničily několik domů. Pátrací týmy od víkendu hledaly čtyři lidi, přičemž jednoho muže nalezly mrtvého a jeho sestru se jim podařilo zachránit. Přeživší popsala děsivé momenty předtím, než ji ze zatopeného domu zachránil vrtulník. Dvě další pohřešované osoby z nejvíce postižené vesnice Lostallo pátrací týmy stále hledají. Podle místních médií jsou napáchané škody obrovské.

Švýcarsko bojuje se sesuvy půdy po záplavách. | Foto: Samuel Golay/Keystone via AP

Domy zasypané hromadami suti, zaplavené sklepy. Obyvatelé některých švýcarských vesniček zažívali krušné chvíle, když museli sledovat, jak jim extrémní počasí ničí obydlí. Policie navíc stále hledá dva lidi, kteří jsou od soboty pohřešovaní. Ztratili se ve vesnici Lostallo v údolí Val Mesolcina (německy Misox) ve švýcarském kantonu Graubünden, kterou sesuvy půdy a záplavy postihly nejvíce.

Ve Švýcarsku se po bouřích a lijácích pohřešují dva lidé, jeden zemřel

Původně byli pohřešováni čtyři lidé, na jejich záchranu bylo nasazeno přes dvě stovky záchranářů s psy, drony a vrtulníky. Jednu ženu se ze zaplaveného domu podařilo zachránit.

„Šla jsem do kuchyně a viděla jsem, že mi voda stéká do zahrady. S ní se nepředstavitelnou rychlostí blížily i balvany. Rychle jsem odešla do pokoje ve druhém patře. Tam jsem z okna viděla, jak se venku valí voda, bahno a kusy nábytku,“ citoval přeživší katastrofy Giuliu Tonolla-Bianchiovou web SRF.ch.

Zdroj: Youtube

Zachovala klid, bratr nepřežil

Žena i v takové situaci dokázala zachovat chladnou hlavu. „Měla jsem strach, ale zůstala jsem klidná. V roce 1978 mi otec řekl, že se blízká hora mstí každých čtyřicet let. Nemýlil se. Viděla jsem, jak se řeka Moesa přibližuje k silnici a uvědomila jsem si, že nedokážu utéct. Bylo to děsivé, voda strhávala kontejnery a auta,“ vylíčila.

Ženu nakonec z jejího domu zachránil vrtulník. Takové štěstí však neměl její bratr, jenž bydlel ve vedlejším domě. Jeho tělo našli záchranáři v řece Zug osm kilometrů od údolí Val Mesolcina.

Ve vesnici Lostallo napáchala voda největší škody. V pátek zničil sesuv půdy a bahna několik domů a místní silnici, vesnička tak zůstala až do neděle odříznutá od okolního světa. Záchranáři uvedli, že lavina kamení byla vysoká až čtyři metry.

Švýcarská policie nevidí současnou situaci dvou pohřešovaných příliš nadějně. „Když se podíváme na záplavy a obrovské masy sutin, jejich šance na přežití jsou poměrně malé,“ citoval portál Merkur policejního velitele Williama Klotera. Před několika dny také varoval, aby lidé nezkoušeli po pohřešovaných pátrat na vlastní pěst, protože nechtějí další oběti.

Zničené domy i dálnice

Voda napáchala škody i v turistickém středisku Zermatt, které bylo na 24 hodin odříznuto od okolí. V obci Sorte zase masy vody s troskami, dřevem a bahnem smetly tři domy a tři auta. Směs bahna a sutin některým vyplavila celé sklepní prostory. Úklidové práce budou podle místních médií trvat v obci další týdny a měsíce.

Švýcarsko bojuje se sesuvy půdy po záplavách. Na fotografii údolí Misox ve vesnici Sorte, Lostallo v jižním Švýcarsku v neděli 23. června 2024.Zdroj: Michael Buholzer/Keystone via A

Voda také zničila dvousetmetrový úsek dálnice A13. V jednom místě dokonce podemlela celou čtyřproudovou vozovku, jež se úplně propadla. V červenci bude podle Spolkového silničního úřadu ASTRA možné obnovit provoz jen v jednom jízdním pruhu. Cesta je přitom alternativní spojkou dálnice A2 přes průsmyk San Bernardino směrem do Itálie, a to hlavně v době, kdy je úsek přes Gotthardský tunel přetížený. Švýcarská média tak kvůli nadcházející prázdninové sezoně předpovídají dopravní kolaps.

Se záplavami bojovalo i Německo

Extrémní počasí v posledním měsíci zasáhlo rovnou dvakrát i Německo. Před několika týdny se s ničivými záplavami potýkalo Bavorsko, zejména historická města Pasov a Řezno. Povodňová vlna stála životy nejméně pěti lidí, včetně dobrovolného hasiče, jenž zachraňoval v jedné z vesnic přeživší. Celkově muselo být evakuováno na tři tisíce lidí, přičemž se na záchranných a evakuačních pracích podílelo kolem 40 tisíc záchranářů. Záplavy způsobily komplikace v železniční, silniční i říční dopravě. Na několika místech dokonce spadlo během jediného dne tolik srážek, kolik normálně naprší za měsíc.

Záplavy v Německu: Pohřešují se lidé, některé záchranáři sbírali ze stromů

Silné bouřky pak před několika dny také dorazily do středního a východního Německa. Saskem se podle odborníků přehnala supercela doplněná propadem studeného vzduchu (anglicky downburst). Nechala za sebou ohnuté stožáry vysokého napětí a poničené domy.